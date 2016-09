'Er heerst wantrouwen en boosheid'

Hoe kan het tij gekeerd worden?

,,Laten we allereerst vaststellen dat 'democratie' meer is dan alleen 'de politiek'. Democratie is bijvoorbeeld ook: wat heb je te zeggen in je eigen buurt of bedrijf? Dit wordt de grote opgave voor onze representatieve, politieke democratie. Hoe krijgen we de mensen meer betrokken? Hoe geven we ze de zeggenschap die ze blijkbaar zo graag willen? Nou, waarom niet meer referenda? En dan wel een beetje beter doordacht dan dat van dit voorjaar over Oekraïne. Er is echt niks mis met méér vormen van directe democratie. Je moet het alleen wel serieus nemen. Als je het beschouwt als een lapje voor het bloeden, loopt het altijd verkeerd af.''



Aan wat voor soort directe democratie denkt u dan?

,,Geef mensen meer zeggenschap over hun eigen buurt, bijvoorbeeld over de inrichting van de speelplaats of de aanleg van parkeerplekken. Of stel bij belangrijke gemeentelijke vraagstukken, over sport of over cultuur, een speciale rapporteur aan; iemand uit de samenleving die er verstand van heeft. Zo haal je die samenleving écht binnen, in plaats van alleen op de publieke tribune. En, heel belangrijk: de informatievoorziening moet goed zijn. Dan kan het ook over grotere kwesties gaan. Laat als overheid weten wat je aan het doen bent. Er zijn gemeenten die via blogs bijna van uur tot uur de mensen op de hoogte houden. Dat is prachtig.''



Waar hebben mensen nog meer behoefte aan?

,,Het is lastig om die vraag precies te beantwoorden. Als we in onze onderzoeken mensen de vraag voorleggen hoe ze denken over het heden en de toekomst, dan blijkt dat ze over het nu redelijk tevreden zijn. Het is met name de toekomst die problematisch is. Ze zijn bang dat hun kinderen het slechter gaan krijgen dan zijzelf. ,,Hier speelt ook mee dat we erachter komen dat we veel te verliezen hebben. De afgelopen decennia zijn onze verworvenheden vanzelfsprekendheden geworden. Maar nu is het andersom: als iets niet meer vanzelfsprekend is, zie je pas hoe bijzonder het is dat we het lange tijd zo goed geregeld hadden. Dat is wel een dingetje als het gaat over de gevoelstemperatuur van onze samenleving. Als ik hier een cri de coeur mag slaken richting de politiek en het onderwijs: zorg alsjeblieft voor goede lessen geschiedenis en maatschappijleer. Dat is zó belangrijk! Anders krijgen we een samenleving die niet weet waar ze vandaan komt."



Zou een sterke leider misschien ook helpen? We zien links en rechts dat soort types opstaan, in Rusland, Turkije en de VS, en ze zijn zeer populair.

,,Ja, maar wij Nederlanders zijn een bijzonder volkje, hè. Het is een cliché, maar als iemand hier zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan is het er snel af. Wij zouden er heel veel moeite mee hebben als er iemand opstaat die alles naar zich toetrekt. Ik zie dat niet zomaar gebeuren.''



Wat zou uw advies zijn aan onze politici, zeker met de verkiezingen in aantocht?

,,Ik denk dat de kiezers niet meer willen horen waarom het zo slecht gaat met Nederland en aan wie dat ligt. Ze hebben behoefte aan een perspectief voor de toekomst. Waar gaan we heen? En hoe? Welk type samenleving willen we? Dat willen de mensen graag horen."