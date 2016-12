Er was eens een boze schoonmoeder

Een schoonmoeder is niet zo'n slecht mens als iedereen zegt. Wij zijn bliksemafleiders, meer niet. De levens van mensen worden nooit vergald door hun schoonmoeder. Of tenminste, nooit alléén door haar. De meeste mensen hebben niemand nodig om hun leven te vergallen, dat kunnen ze zelf al te goed. Ze doen werk waar ze geen zin in hebben voor bazen die ze niet mogen, ze leven samen met partners van wie ze niet houden, ze hebben kinderen die ze niet wilden en vrienden die geen vrienden zijn maar mensen om wederzijds uit te lachen als er een paar borrels in zitten. En schoonmoeders zijn de eenvoudigste personen om van al die verkeerde keuzes de schuld te geven. Zoals water stroomt naar het laagste punt, zo stroomt alle familiaire chagrijn en agressie naar schoonmoeders. En hoe reageren wij daarop? Als sponzen. We nemen het allemaal in ons op, totdat we er helemaal vol mee zitten.



Dan gaan we liggen, tot de rand toe gevuld met al het gif dat ons al die jaren is toegediend. Wachtend. Totdat er iemand knijpt. Kortom: schoonmoeder zijn is een smerige klus, maar iemand moet het doen.

Al duizenden jaren

Neem mij, Diane Renkema, gelukkig gescheiden van een zak van een man, met wie ik voorgoed verbonden ben door een lul van een zoon. Als ik een dag van mijn leven gewerkt had, mocht ik over drie jaar met pensioen. Mijn schoondochter heet Aria. Ze is de dochter die ik liever had gehad. Maar je kunt niet alles hebben. Hoewel, als je een goede advocaat hebt, toch minstens de helft.



Vraag in een willekeurige basisschoolklas aan de kinderen wat ze later willen worden en je weet al wat je te horen krijgt: piloot, dokter, brandweerman, kok, astronaut, topsporter, fotomodel, K3, Justin Bieber. Misschien is er nog een enkel lief meisje dat graag huisvrouw en moeder wil worden. Niemand zal zeggen: schoonmoeder. Het overkomt je gewoon. Zodra je moeder wordt, neemt de kans dat je op een dag ook schoonmoeder en oma zult zijn, immers vrij sterk toe. Het bouwt zich allemaal vanzelf op.



Waarom zijn dan uitgerekend schoonmoeders de besmeurde uithangborden voor alle mogelijke ellende in de familiekring? Waarom zijn we dat overal ter wereld, en al duizenden jaren lang? In het oude Perzië schreven de dichters al: 'De laatste adem van de schoonmoeder klinkt schoner dan het lied van de nachtegaal.' Wat is dat voor praat? Waar komt het vandaan? Waarom word ik gereduceerd tot een bespottelijk stereotype, alleen omdat mijn zoon na vele jaren van terechte eenzaamheid tegen een vrouw is aangelopen?

Normaal liggen schoonmoeders met schoondochters overhoop

In dit prozaïsche land zingt iedereen vrolijk mee:



Gooi je schoonmoeder uit het raam

en de ijskast erachteraan,



maar niemand luistert naar wat die man nog meer zingt in dat lied, namelijk dat hij zichzelf elke dag onder tafel zuipt en 's nachts met een engel praat. Deze raadt hem weliswaar aan om de fles te laten staan, maar ook om een moord te plegen.



Iedereen mag zeggen dat zo'n man zo snel mogelijk moet worden opgenomen. Ik niet, anders ga ik het raam uit. Als ik dat per ongeluk overleef, word ik alsnog kansloos verpletterd door een stuk witgoed. Het lijkt een beetje op een van die drieduizend foute moppen:

'Wat moet je doen als je schoonmoeder zigzaggend door de tuin loopt?'

'Blijven schieten.'



Normaal gesproken liggen vooral schoonmoeders met schoondochters overhoop. Voor de meeste mannen is een vriendin een soort moeder met wie je ook nog eens naar bed mag. Schoonmoeders worden onrustig van dat gedoe in bed, net als schoonvaders. De basis van het vaderschap is toch dat je elke pummel die aan je dochter zit, het ziekenhuis in wil slaan, net zolang totdat er eentje langskomt die je niet meer aankan, en dat zal je schoonzoon dan wel zijn.



Schoonzonen zullen vast ook nog weleens problemen hebben met hun schoonmoeder, maar zolang hij 'zijn eigen' niet 'helemaal laat gaan' zoals in dat liedje gebeurt, valt er wel iets van te maken. Bovendien begrijpt een schoonmoeder meestal wel wat hun dochter in die jongen ziet, en anders is ze bereid te doen alsof.

Andersom

In mijn geval ligt het precies andersom: ik ben dol op mijn schoondochter. Zij ook op mij trouwens, of ze kan zo goed liegen dat ik het haar vergeef als het niet zo is. Degene aan wie we inmiddels allebei de pest hebben, is mijn zoon Jelte, mijn eigen vlees en bloed, die met de jaren steeds meer verandert in een type mens dat ik zo niet heb opgevoed.



Het begon met een huilende Aria aan de telefoon, drie maanden geleden. Kennelijk had mijn zoon, sinds hij over de eerste schrik heen is, besloten het niet bij één verloofde tegelijk te laten. Natuurlijk was Aria niet zijn eerste vriendinnetje, maar het was toch wel de bedoeling dat ze zijn laatste zou zijn, of ten minste de enige. Er staat nota bene al een trouwdatum gepland in het voorjaar! Zijn vader en ik hebben misschien ook niet het beste voorbeeld gegeven, maar daar gaat het nu even niet om.



Het was, begreep ik uit Aria's verhaal, een tamelijk klassiek vreemdgangersverhaal, vol aanwijzingen waarvan je achteraf zegt: waarom heb ik dat niet eerder gezien? Vage uitvluchten, afspraken die niet bleken te kloppen, weggedrukte gesprekken, vreemde berichten in de telefoon en ga zo maar door. Uiteindelijk kwam ze er ook nog achter met wíe hij het deed.

,,Kom direct hiernaartoe'', onderbrak ik haar, ,,dan praten we verder met een glas erbij.''

Tweede fles wit

Een fles chardonnay later wist ik alles wat er te weten viel. Aria is ongeveer zoals ik. Het hoeft niet meteen het einde van de wereld te zijn als zoiets gebeurt, zelfs niet van de relatie. Dat werd het pas toen ze de telefoon van haar eigen moeder een keer opnam, een paar tamelijk grafische berichten van Jelte te zien kreeg en begreep dat ze haar verloofde al maanden deelde met haar eigen moeder.



,,Weten ze dat jij het weet?'' vroeg ik. Aria veegde de tranen uit haar ogen, werkte haar make-up bij en zei: ,,Nee. Misschien beseft hij dat ik hem door begin te krijgen, maar meer niet. Ik ben zo verschrikkelijk kwaad, dat ik ze uit het niets wil treffen met het ergste wat ik kan verzinnen.'' Ze begon opnieuw te snikken. ,,Maar ik weet niets dat erg genoeg is!''



,,Dat treft'', zei ik, terwijl ik een tweede fles wit opentrok en de glazen nog eens volschonk.

Echte heksen

Ik geef toe, schoonmoeders kunnen echte heksen zijn. Zoals ik. Ik loop er niet mee te koop, maar ik kan dingen die de meeste mensen niet kunnen. Dingen waarvoor je een paar eeuwen geleden op de brandstapel kon komen, tussen de arme drommels en dorpsgekken die helemaal niks konden, zelfs niet tijdig vluchten. Ik heb er altijd aanleg voor gehad, en wat ik uit mezelf niet kon, heb ik geleerd uit het receptenboek van mijn eigen lieve schoonmoeder.



,,Laat ik jullie drieën te eten vragen'', zei ik. ,,Het is bijna kerst, dan is het goed de familiebanden aan te halen. Ik wil ook weleens wat gezelligheid om me heen in deze donkere dagen. Ik maak een oud familierecept. Wat je die avond ook doet, zorg ervoor dat je geen hap van de soep neemt.''

En ze leefden nog lang en gelukkig