'Er zitten een paar behoorlijke littekens op mijn gezicht'

Quote Wij laten ons niet chanteren. Turkije is een trots land. Wij zijn dat ook De campagne van Mark Rutte begon met zijn 'pleur op'-uitspraak afgelopen zomer tegen Turkse demonstranten en eindigt met een internationale rel met Turkije. Volgens cynici komt dat hem goed uit in zijn strijd met Geert Wilders om wie de grootste wordt bij de verkiezingen van morgen.



Is deze rel een geluk bij een ongeluk voor u?

,,Deze rel had ik liever niet gehad. Maar ik ben ook minister-president, dit is mijn baan. Dus toen de eerste signalen van een mogelijk bezoek aan Nederland anderhalve week geleden naar buiten kwamen, zijn we direct aan het werk gegaan.''



Had u de toespraken ook verboden als het geen verkiezingstijd was geweest? Volgens Ankara mochten ministers wel na 15 maart komen.

,,Dit heeft niets met de verkiezingen te maken. Wij hebben van het begin af aan duidelijk gemaakt dit niet te willen. Niet voor en niet na 15 maart.''

Quote Het recht om te demonstreren is een van de vrijheden die bij ons land horen Wat zegt u tegen die Nederlandse Turken die met Turkse vlaggen stonden te demonstreren? Opnieuw pleur op?

,,Het recht om te demonstreren zal ik altijd verdedigen. Ook al krijg ik een ongelooflijk ongemakkelijk gevoel bij het zien van al die Turkse vlaggen midden in Rotterdam. Maar het recht om te demonstreren is een van de vrijheden die bij ons land horen. Mijn uitspraak deze zomer was niet gericht tegen de demonstrerende Turkse Nederlanders. Het was gericht tegen dat kleine groepje dat een journalist en zijn cameraman het werken onmogelijk maakte. Gericht tegen die jongens die het recht om de demonstreren opeisten en tegelijkertijd de persvrijheid met voeten traden. Zo werkt het hier niet. Het is met onze waarden alles of niets.''



U beroept zich deze campagne op uw ervaring, dat we gezien de onrustige wereld geen experimenten kunnen gebruiken. Toch heeft u deze escalatie niet kunnen voorkomen...

,,Wij zijn anderhalve week bezig geweest om te de-escaleren en de zaak tot rust te brengen. Daarbij hebben we steeds heel duidelijk aangegeven binnen welke voorwaarden wij werken. Terwijl die gesprekken gaande waren, begon de Turkse minister van Buitenlandse Zaken te dreigen met sancties. Toen zat er niets anders op dan de gesprekken te stoppen en een streep te trekken. Wij laten ons niet chanteren. Turkije is een trots land. Wij zijn dat ook.''

Quote Ik ga niet de optie met jullie bespreken dat de VVD slecht uit de verkiezingen komt. Zo voelt het niet Is uw uitnodiging voor een goed-maak-etentje al aanvaard?

,,We hebben dat voornemen over en weer uitgewisseld en bevestigd dat we dat gaan doen. Wij gaan daar een geschikt moment daarvoor zoeken.''



Heeft u nog wel eens contact met Diederik Samsom?

,,Ja, vorige week nog per sms. Ik heb hem geschreven dat ik hem mis. Niet om Lodewijk Asscher of zo, puur persoonlijk. Als je zó lang zó intensief samenwerkt, ontwikkelt zich toch iets van een vriendschap. Hij heeft hetzelfde als ik: als je met veel passie je werk doet en het af en toe zó knalt, konden we het toch mooi bijleggen.''



U bent samen aan dit avontuur begonnen en voor beide partijen dreigt een forse afstraffing morgen.

,,Daar heb ik het niet over met Diederik. Ik ben buiten mijn werk liever niet ook nog met de campagne bezig. Maar ik ga niet de optie met jullie bespreken dat de VVD slecht uit de verkiezingen komt. Zo voelt het niet. Ik merk op straat dat mensen zeggen: ik snapte de afgelopen jaren veel niet, maar zie nu wel dat het beter gaat met Nederland. Ik denk dat we tussen de 35 en 40 zetels halen.''

Dat zijn een paar mensen op straat. In het land is veel onvrede.

,,Ik snap dat. Voor die mensen wil ik er ook zijn. Mensen zien dat ik niet perfect ben. Sterker: er zitten een paar behoorlijke littekens op mijn gezicht. Maar we zijn uit de crisis en dat moest gebeuren in een ongelooflijk ingewikkeld landschap. Dat is gelukt. En mede door mijn internationale netwerk hebben we de vluchtelingencrisis opgelost.''



Welk litteken vindt u het lelijkst?

,,Te weinig mensen krijgen een vast contract. De wet werk en zekerheid heeft niet gebracht wat ik wilde. We moeten een volgende stap zetten. Neem de loondoorbetaling bij ziekte. Die verplichting om twee jaar nog salaris te betalen aan zieke werknemers weerhoudt hen ervan mensen in vaste dienst te nemen. Daar moet wat aan gebeuren. Net als aan het ontslag via de kantonrechter. Ook met het pensioenstelsel moet een volgend kabinet aan de slag.''

U kwam daar met de PvdA niet uit. Moet een volgend kabinet opnieuw een sociaal akkoord sluiten?

,,Ik weet niet of dat kan. Maar zonder overeenstemming tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsmarkt en pensioenen wordt het heel moeilijk.''



Dan is in een volgende coalitie een linkse partij onontbeerlijk.

,,Dat is niet zo. Wij hebben in 2010 tot 2012, in mijn eerste kabinet, laten zien dat ook een centrumrechts kabinet tot afspraken met de polder kan komen. Daardoor hebben we de AOW-leeftijd kunnen verhogen.''