Eredivisieclubs zoeken snel gamers: We moeten wel

Nederland loopt achter

Voetbalclubs verkennen nieuwe gronden en dat is logisch, want eSports waren in 2016 bijna een half miljard dollar waard. Een stijging van 51%(!) ten opzichte van vorig jaar, zo meldt Newzoo. Het is één van de snelst groeiende industrieën ter wereld.



Toch lopen voetbalclubs in Nederland - in vergelijking met de rest van de wereld - nog erg achter. Voetbalclub Paris Saint German is volgens Geene pionier op dit gebied. De Franse club investeerde bijna 25 miljoen in een volledige eSports-afdeling. Ook hebben alle Franse clubs een FIFA-speler aangenomen om de Ligue 1 ook op het computerscherm uit te vechten. We noemden ook Schalke 04 hierboven al. De Duitse club is met een team actief in het populaire League of Legends. Iets wat AZ, naast FIFA 17, ook gaat proberen.



De Amerikaanse NBA kondigde onlangs ook aan veel geld te stoppen in de industrie. Een logische keuze, want een sportclub komt op veel vlakken overeen met een eSports-team.