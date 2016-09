EU wil gelijke aanpak Turkse ruzies in Europa

Dat was een van de uitkomsten van het overleg dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken hadden in Bratislava, mede op voorspraak van minister Bert Koenders. De bewindslieden probeerden in de Slowaakse hoofdstad de moeizame betrekkingen met Turkije te verbeteren.



Intimidatie

,,Het is van belang dat de harmonie blijft en geen sfeer van intimidatie wordt gecreëerd'', zei Koenders vandaag over het exporteren van Turkse problemen naar Europese landen. ,,We willen geen intimidatie en stigmatisering in onze samenlevingen, en verwachten ook van Turkije een actieve bijdrage.''



Bijvoorbeeld in landen als Duitsland, Denemarken en België zijn conflicten ontstaan tussen aanhangers van het Erdogan-regime en sympathisanten van het vermeende brein achter de couppoging, de in de VS woonachtige Fethullah Gülen. In Turkije zijn tienduizenden 'Gülenisten' gearresteerd of als terrorist gebrandmerkt en op een zijspoor gezet.



Overleg

EU-buitenlandchef Federica Mogherini gaat de problemen in de diverse EU-landen inventariseren en Nederland treedt met een aantal landen in overleg, aldus Koenders.



In Nederland zijn sinds de verijdelde coup 175 aangiften gedaan van onder meer bedreiging. Erdogan-aanhangers die hun tegenstanders verklikken worden NSB'ers genoemd. Ook is een soort schoolstrijd gaande waarbij ouders van Turkse komaf hun kinderen weghalen bij onderwijsinstellingen met de 'verkeerde' ideologische achtergrond. Premier Mark Rutte zei vrijdag geen bewijzen te hebben voor directe inmenging van de Turkse regering in Nederland.