Eucalyptus voor je vagina

Dat je het even weet, vrouw. De reclame ging al snel de sociale media over. Vooral vanwege het advies dat het Kruidvat gaf aan jonge meiden, die door hormoonschommelingen wellicht eerder last hebben van geurtjes 'daar beneden'. Daar kon je dan mooi een verfrissende wasemulsie voor gebruiken, vond het Kruidvat.



Daar zit je dan, als pubermeisje. Je bent elke dag al overmatig veel bezig met hoe je doet, eruitziet, overkomt. Wat andere mensen van je denken, wat je van jezelf vindt. Wanneer je ooit eens zult tongzoenen, en als je dat al eens gedaan hebt: of je het überhaupt een beetje kan of dat Sander uit 2H4 op Snapchat heeft verteld dat je net een op hol geslagen wasmachine was.



Ikea-bouwpakket

En seks is voor je gevoel helemaal een Ikea-bouwpakket met honderden schroefjes en een ellenlange gebruiksaanwijzing. Wat moet je doen? Waar te beginnen? En met wie? Porno is niet realistisch, maar wat is dan wél normaal?



Kortom: je bent je zó bewust van jezelf, en dan komt het Kruidvat ook nog eens in je oor tetteren dat je onderkant misschien een beetje riekt, maar dat ze daar wel iets tegen hebben. Zo'n middeltje waardoor je doos ineens ruikt naar zo'n dennenboompje dat taxichauffeurs altijd aan hun achteruitkijkspiegel hebben hangen tegen de sigarettengeur.



Stinkende lul

Wat een gedoe om niks. Heb je ooit een reclame gezien tegen een stinkende lul? Ooit een jongen zijn geslacht in een pot lavendel zien hangen om van die muffe camembert-lucht af te komen? Nee toch? Daar heeft het Kruidvat dan ook helemaal geen marketingcampagne voor.



Lieve pubermeisjes, een vagina ruikt naar vagina. En een piemel naar piemel. Daar hoeft helemaal niemand zich voor te schamen. Wat het Kruidvat je ook probeert aan te praten. Die zitten gewoon met een enorme voorraad naar eucalyptus stinkende wasemulsie.



Trap er niet in, pubermeiden. Je hebt misschien 99 problems, maar je vagina ain't one.