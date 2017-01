Europa is nog niet jarig!

5. Europa's buren

Met de oorlog in Syrië en moeilijke buren als Poetin, Erdogan en Netanyahu is de instabiliteit aan Europa's buitengrenzen groter dan ooit.



Oplossing

,,Als ik de oplossing nu geef, zorgt u dan dat ik de Nobelprijs voor de Vrede krijg?" Elmar Brok, voorzitter van de buitenlandcommissie in het Europese Parlement, wordt meteen daarna serieus: ,,Het ziet er misschien allemaal somber uit, maar het voordeel is dat nu ook lidstaten steeds beter inzien dat we de grote problemen van deze tijd alleen samen aan kunnen. Daar zijn soms harde lessen voor nodig. Jarenlang wilden ze geen Europese grens- en kustwacht. Pas door de massamigratie van afgelopen jaar is die er. Intussen groeit ook het inzicht dat mensen uit zee vissen niet genoeg is, maar we - opnieuw samen - de oorzaken van migratie moeten aanpakken, zoals we ook samen - door informatie-uitwisseling tussen inlichtingendiensten - de terreur moeten bestrijden. Eigenlijk weten we allang hoe het moet, maar doen we het niet, omdat iedereen op zijn eigen competenties blijft zitten."



Voorspelling

,,Ik denk dat we vooruit gaan. Ik zie hoopgevende initiatieven inzake defensie- en veiligheidssamenwerking en samenwerking met het Midden-Oosten - waar ik net vandaan kom - en Afrika. Het besef dat niemand geïsoleerd nog iets bereikt, dringt eindelijk door."