'Executie' Molukse treinkapers voor de rechter

Bij de bestorming van de trein op 11 juni 1977 kwamen 2 passagiers en 6 kapers om. Volgen de nabestaanden zijn Max Papilaja en Hansina Uktolseja daarbij geëxecuteerd door mariniers in de trein, terwijl ze al uitgeschakeld waren. Zij ,,waren reeds zodanig getroffen door vuurgeweld dat zij aangehouden hadden kunnen - en dus moeten - worden'', staat in de dagvaarding.



De nabestaanden beroepen zich op autopsierapporten die journalist Jan Beckers en de overlevende kaper Junus Ririmasse in 2013 boven tafel kregen. ,,De autopsierapporten zijn het belangrijkste bewijs. Die hadden wij nog nooit gezien,'' zegt Marco Papilaja, woordvoerder van de twee families. ,,Wij wisten niet beter dan dat ze door vuur van buiten zijn overleden. Nu blijkt dat mariniers in de trein ook dodelijke schoten hebben afgevuurd.



Verantwoording

Terwijl de actievoerders weerloos op de grond laggen, hebben ze een kogel in de rug en het achterhoofd gekregen.'' De zaak gaat niet over de motieven achter de gijzeling, de strijd voor een vrije Zuid-Molukse republiek (RMS). Papilaja: ,,We accepteren dat ze willens en wetens het risico hebben genomen dat ze konden sterven voor hun ideaal. Onze zaak is gericht op de manier waarop. Wij zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse staat heeft gemoord. Daarvoor moet ze zich verantwoorden.''



De staat wijst aansprakelijkheid af. Na archiefonderzoek concludeert de overheid dat het geweld niet onrechtmatig en buitensporig is geweest. Het viel 'binnen de grenzen die door de staat waren voorzien en aanvaard'. Ook zouden geen kapers opzettelijk zijn doodgeschoten. De rechter zal zich straks eerst buigen over de verjaringstermijn. ,,De staat voert aan dat we te laat zijn met deze zaak. Maar toen hadden we niet de informatie die we nu hebben'', zegt Papilaja.



Advocaat Liesbeth Zegveld brengt nu de twee 'sterkste zaken' voor de rechter. De dood van vier andere kapers blijft buiten deze procedure. ,,Dat was geen makkelijke keus. Ze zijn met z'n allen de trein in gegaan, we willen ook met z'n allen de zaak winnen. We hopen met de twee sterkste zaken de verjaringstermijn onderuit te kunnen halen. Daarna kijken we of we voor de andere zaken een nieuwe procedure kunnen opstarten.''