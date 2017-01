Extra kop groentesoep

Toen ik nog een klein meisje was, zat ik op kaatsen. Dat is een Friese sport waarbij je in teams van drie tegen elkaar speelt. De puntentelling lijkt een beetje op die van tennis, en als je als eerste drie 'spellen' hebt gehaald, heb je de partij gewonnen en ga je een ronde verder. Als je je eerste partij verliest, kom je terecht in de verliezersronde. Als je in die ronde alle partijen won, werd je uiteindelijk eerste van de verliezers. Of als je de verliezersfinale verloor: tweede van de verliezers. Ik heb het zelfs meegemaakt dat er een prijs was voor de derde van de verliezers.



In het weekend stapten wij op onchristelijke tijdstippen in de auto richting Ternaard of Sint­ ­Annaparochie. De achterbank vol vriendinnetjes die ook meededen. Mijn vader had anderhalve baan, maar die ochtenden maakte hij vrij om met mij naar het kaatsen te gaan. Tussen de middag at hij in de kantine een kop groentesoep en de rest van de dag zat hij langs de lijn te kijken naar een groep 8-jarige meisjes die iets deden dat op sport leek. En als één van de meisjes op de achterbank een prijs had gewonnen, moesten we allemaal per se tot de prijsuitreiking blijven, ook al was iedereen al lang klaar met kaatsen.



Lullig vaantje

Dat waren lange, lange middagen voor één lullig vaantje voor de derde van de verliezers. Mijn vader houdt zielsveel van mij, maar ook hij kon op die dagen vooral denken aan alle klusjes die hij thuis had willen doen. Daar moest ik aan denken toen de FIFA bekendmaakte dat ze vanaf het WK 2026 het toernooi met 48 landen willen spelen.



48! Dat gaat je een jaar van je leven kosten! Dat past niet eens op een speelschema dat je op de WC-deur kunt plakken! Hoeveel Panini-plaatjes moet je dan wel niet sparen? We moeten zowat nieuwe landen gaan stichten om aan de vraag van de FIFA te voldoen! Krijgen we bij voetbal dan ook een derde van de verliezers? Oh FIFA, had mijn vader om raad gevraagd. Hij had gezegd dat je dit niet volhoudt, ook niet met een extra kop groentesoep.