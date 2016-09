Extra miljarden voor toekomstige verkeersprojecten

De afspraken volgen op het kabinetsbesluit om bij de begroting voor 2017 het zogeheten Infrastructuurfonds al te verlengen met twee jaar. Vooralsnog was het fonds tot 2028 gevuld, nu komt daar 10,9 miljard euro bij tot 2030. Ook het Deltafonds (voor waterveiligheid en het waterbeheer) wordt vanzelfsprekend.



Minister Schultz: ,,Nederland heeft een uitstekende infrastructuur en daarmee een stevig fundament onder de Nederlandse economie. Om onze wereldwijde toppositie te behouden, zullen we ook in de verdere toekomst moeten blijven investeren in nieuwe infrastructuur en in nieuwe vormen van slimme mobiliteit."



Geen overbodig luxe

Schultz en haar staatssecretaris Dijksma trekken volgend jaar alleen al 5,9 miljard uit voor nieuwe infrastructuur en beheer plus onderhoud van verkeersprojecten. Dat is geen overbodige luxe: nu de economie weer aantrekt, neemt het aantal verplaatsingen over de wegen en daarmee de drukte in rap tempo toe.



Om de groei op te vangen wordt het wegennet verder uitgebreid. Deze kabinetsperiode komt er 717 km aan extra rijstroken beschikbaar en worden besluiten voor nieuwe projecten afgerond. Het gaat onder meer over de nieuwe oeververbinding naar de haven van Rotterdam (Blankenburg) en de verlengde A15 in Gelderland.