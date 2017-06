'Extreme gebeurtenissen zijn niet alleen littekens, ze vormen je'

,,Omdat we met z'n allen zo maniakaal verliefd zijn geworden op jeugd. Dood wordt tegenwoordig in onze beschaving als nederlaag beschouwd. Vandaar ook die hysterische drang om onszelf op 85-jarige leeftijd nog steeds als pubers te kleden. Jeugd is een afgod. Maar als we niet meer accepteren dat we ouder worden, weten we straks helemaal niet meer hoe we met overlijden om moeten gaan. Terwijl dat een essentieel onderdeel van het bestaan is. Het klinkt raar, maar als zoon van een slager was ik omringd met dood. Daardoor kan ik er nuchterder en normaler mee omgaan dan velen. Maar door alle middelen die we tot onze beschikking hebben en door ijdelheid en frustratie gaan we voor god spelen om de boel te rekken. Ik ben nog steeds woest op mezelf om de laatste drie maanden die mijn moeder heeft moeten meemaken. Onterend dat ze dat heeft moeten doorstaan.''



Heb je iets voor jezelf geregeld?

,,Zeker. Ik heb op papier gezet wat ik wel en niet wil. Ook heb ik getekend voor orgaandonatie. Ik heb mij goed laten informeren door dokters en huisartsen en zij hebben mij ervan doordrongen dat we in verband met mogelijk misbruik zeker niet makkelijk met het levenseinde moeten omgaan. In dat licht zijn de bezwaren uit gelovige hoek niet onlogisch. We moeten de dood niet economisch maken, dat zou schandalig zijn. Zo van: 'Na mijn skivakantie en vlak voor dat feest heb ik wel tijd voor de euthanasie van mijn moeder. We mikken op die en die dag en zetten het alvast in de agenda'. Vreselijk. Alle denkbare vormen van misbruik moeten worden uitgebannen. Dan ben ik voor het recht op zelfbeschikking.''