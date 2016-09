Fans beleven Call of Duty-pretpark in Los Angeles

Zombie

Wie geen trek heeft in competitie, maar liever samen met vrienden tegen de computer speelt, kan zijn hart ophalen aan de Zombies-spelmodus. Hierin vechten vier vrienden samen tegen hordes zombies. De spelmodus is al jaren een populair onderdeel van Call of Duty. Dit jaar hebben de makers de modus in een funky eighties-thema gegoten, wat terugkomt in de kleding van de hoofdpersonages, maar zeker ook in de soundtrack. Ook de omgeving - een verlaten pretpark - draagt bij een eigenzinnige sfeer van Zombies in Spaceland.



Hoewel velen van hen waarschijnlijk liever hadden dat het nu vast 4 november was, vermaken de aanwezige Call of Duty-fans zich uitstekend met bovenstaande en andere activiteiten op de Call of Duty XP, die tot en met zondag 4 september duurt. Op die dag vindt de finale van de Call of Duty: World League plaats, en sluiten Snoop Dogg en Wiz Khalifa het evenement af met een optreden.



Meer informatie over Call of Duty: Infinite Warfare is te vinden op Tweakers.