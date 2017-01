Fatale val Maurycy (4) zette veiligheid speeltoestellen op scherp

De vuurpijlen afgelopen oudejaarsavond waren misschien wel het ergste. Elke knal herinnerde de vader en moeder van Maurycy als een mokerslag aan vorig jaar, toen ze vol spanning in het ziekenhuis zaten. In hun Poolse supermarktje waren ze die middag de laatste klanten aan het helpen voor Oud & Nieuw toen de politie voor de deur stond. Maurycy was van een speeltoestel gevallen. Bewusteloos was hij naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Een operatie waarbij zijn schedeltje werd gelicht mocht niet meer baten, vertelt zijn oom Vincent Pover, die het woord voert omdat zijn schoonzus en zwager niet goed Nederlands spreken. ,,Negen dagen later overleed hij, zonder nog bij kennis te zijn geweest.''



Het opblaasbare speeltoestel in partycentrum Happy Days waar Maurycy vanaf viel, had geen verplichte veiligheidskeuring ondergaan. Ook stond het verkeerd opgesteld. Er was geen valdempende ondergrond. Maurycy viel van vier meter hoogte met zijn hoofd op het beton. Het vrolijke jochie dat zo dol was op klimmen en klauteren had geen schijn van kans, zag Pover, die de plek des onheils bezocht. ,,Het toestel was bedoeld voor kinderen vanaf acht jaar. Die kunnen zich liggend op hun buik aan stokjes omhoog trekken. Maurycy was daar veel te klein voor. Hij liep omhoog. Niemand die ingreep.''



Dieptepunt

De noodlottige val van Maurycy was het dieptepunt in een reeks ongelukken in indoor speeltuinen die ertoe leidden dat het toezicht is aangescherpt. Zo brak eind 2015 in Amsterdam een kind twee nekwervels door een val van een speeltoestel. In Molenschot liep een val uit een vier meter hoge attractie nog relatief goed af: het kind brak alleen een arm. De NVWA kreeg ook meldingen van ouders over andere ongelukken die het gevolg waren van gebreken aan speeltoestellen. Zo kwam een kind door een gescheurde naad onder het zeil van een opblaasbare glijbaan terecht, vertelt Marijn Colijn van de NVWA. ,,Gelukkig zag de moeder het gebeuren. Zij heeft een mes gepakt en het toestel opengesneden om haar kind te bevrijden voor het stikte of door andere kinderen overlopen werd.''



Speelparadijzen als Ballorig en Monkey Town stellen dat de veiligheid van kinderen hun hoogste prioriteit heeft. Toch ontbraken ook in een aantal van hun vestigingen certificaten die aantonen dat de klim- en klautertoestellen een verplichte veiligheidskeuring hebben ondergaan.



Het ontbreken van die certificaten betekent niet dat een toestel onveilig is, zegt directeur Andreas Ezinga van Ballorig. ,,Een auto zonder apk-keuring hoeft ook niet onveilig te zijn. Sommige van onze toestellen zijn twintig jaar oud, zo lang bestaan we al. In die tijd waren zulke certificaten nog niet verplicht. Wij doen zelf periodieke veiligheidscontroles.'' Bij Monkey Town wordt elk toestel dagelijks door een personeelslid gecheckt voor de speeltuin open gaat, zegt directeur Edwin Groot. ,,Het klopt dat door de NVWA weleens wat wordt afgekeurd. Dat kan een dopje zijn dat ontbreekt.''



Veiligheidscertificaten zijn echter niet voor niets wettelijk verplicht, stelt de programmacoördinator productveiligheid van de NVWA. ,,Als een speeltoestel niet gekeurd is voordat er kinderen op gaan spelen, weet je simpelweg niet of het veilig is en wat er kan gebeuren. Je bent dan overgeleverd aan het toeval.'' Ondernemers die zich richten op kinderen als klant, hebben volgens Colijn niet alleen de wettelijke plicht om veiligheidsregels na te leven. ,,Ze hebben ook de morele plicht om de veiligheid serieus te waarborgen. Kinderen zijn zoveel kwetsbaarder dan volwassenen.''



Ook ouders hebben daarin echter een rol, benadrukt hij. Het is verleidelijk om zelf een kop koffie te bestellen en in te pluggen op de gratis wifi zodra de kinderen de ballenbak in duiken. Colijn waarschuwt voor het gevoel van schijnveiligheid dat de indoor speeltuinen kunnen opwekken. ,,Je eigen verantwoordelijkheid voor je kind verdwijnt niet zodra je de kassa bent gepasseerd. Ouders of begeleiders moeten ook zelf een oogje in het zeil houden. Spelen dient om te ontdekken. Kinderen moeten daarbij fouten kunnen maken, dat hoort bij hun ontwikkeling. Maar risicoloos spelen bestaat niet.''