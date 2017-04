Favoriete Willem Alexander foto's van hoffotograaf Robin Utrecht

Robin Utrecht (1974) heeft het vaak gedacht: ik kap ermee. Als je koningen en koninginnen wilt fotograferen, zijn er zóveel beperkingen, dat je er af en toe moedeloos van wordt.



Als 'hoffotograaf' ben je bovendien om de haverklap van huis. Zeker, naar prachtige plekken, maar van de omgeving zie je tijdens zo'n trip nauwelijks iets. Waarom hij toch doorgaat? ,,Als het ondanks die frustrerende omstandigheden lukt er toch nog iets van te maken, dan geeft dat een kick. Het is een beetje verslavend.''



Met trucs en slimmigheidjes omzeilt Utrecht graag het protocol. Door niet netjes in het persvak te gaan staan zoals de Rijksvoorlichtingsdienst voorschrijft, maar dichterbij koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Of door evenementen te bezoeken waar de perscode niet geldt.

Spontaniteit

Quote Ik zoek altijd naar een spontaan moment Na de kroning is de sfeer wel formeler geworden, aldus Utrecht. De regie is veel strakker. De RVD kiest de momenten dat fotografen welkom zijn en dat komt de spontaniteit niet ten goede. ,,Sommige foto's die ik heb gemaakt toen ze nog prins en prinses waren, zijn nu niet meer te maken. Hij zou nooit meer met een wc-pot gooien. Of koekhappen tijdens Koningsdag.''



In 2001 rolde Utrecht erin doordat geen enkele collega bij het ANP zin had in de beperkingen die onlosmakelijk aan het koningshuis verbonden zijn. Sindsdien zag Utrecht alle uithoeken van de wereld. ,,Ik zoek altijd naar een spontaan moment. Uiteindelijk lukt dat meestal wel.''



De bereidwilligheid van Willem-Alexander is gegroeid met de jaren. ,,De koning lijkt steeds meer in zijn element en gelukkig in zijn rol. Hij was vroeger gereserveerd. Nu staat hij open.''

Gevangen

'Zo zijn Willem-Alexander en Máxima helaas nooit meer vast te leggen, nu ze koning en koningin zijn. Gewoon een man die zijn vrouw op de foto zet. Daarom vind ik deze plaat uit Mongolië uit 2006 zo leuk.'

Onbekend

'Dit is in 2012 in het dorpje Ol Donyo Nyoike in Kenia. Wat ik mooi vind, is dat de vrouwen rustig naar de Flying Doctors luisteren. Voor onze koning hebben ze niet zoveel oog, die kennen ze helemaal niet.'

Bye-bye

'Hier vertrekt koningin Beatrix met haar zoon en schoondochter in een klein vliegtuigje na een bezoek aan Saba in 2011. De vliegtuigdeur gaat bijna dicht en de kroonprins maakt nog snel een foto met zijn iPhone, waarschijnlijk van alle fotografen die op het vliegveld staan. Grappig hoe de koningin zit te ginnegappen achter het raampje. Hier wist Willem-Alexander al dat zijn moeder ruim een jaar later zou aftreden.'

Koudbloedig

'De leguaan redt hier een tamelijk saaie wandeling door de haven van Aruba in 2015. Willem-Alexander ziet het beestje als eerste. Zo'n grappig moment maakt ineens alles anders. Kijk hoe iedereen om het echtpaar heen reageert.'

In, spin, de bocht gaat in

'Bij de Koningsspelen in Ens in 2014 werd de koning uitgenodigd om te draaien bij touwtjespringen. Het leuke is: het lijkt alsof hij hier alleen met het kind een rustig moment beleeft, maar buiten beeld staan heel veel mensen toe te kijken.'

Liefdevol

'Dit was echt een cadeautje. De koning ging op bezoek bij de KNGF Geleidehonden in Amstelveen en tijdens de rondleiding knuffelde hij deze hulphond. Je ziet dat hij erg van honden houdt en er was ook echt een klik.'

Windmachine

'Alles was perfect tijdens het feest op Aruba in 2013 met dj Chuckie. De keiharde wind zorgde ervoor dat hij er bijna uitzag als Hans Klok. Ik wist meteen dat dit een goede foto was. Het mooie was: het persvak was 100 meter van het podium, maar ik ben achter het podium geglipt. Toen hij opkwam, ben ik gauw naar voren gelopen.'

Presidentieel

'Het was opvallend dat president Obama minutenlang met Máxima sprak tijdens de herdenking van D-Day in Sword Beach, Normandië . Hier trekt de koning de aandacht en dat levert een grappig moment op.'

