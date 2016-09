FBI: hack VS liep via Nederland

Internetknooppunt

Het is niet ongewoon dat Russische hackers zich bedienen van Nederlandse internetservers, zegt securityconsultant Roel van der Valk van beveiligingsbedrijf Pinewood. ,,Nederland is een belangrijk internetknooppunt met een goede infrastructuur. Daar komen helaas ook hackers op af. Rusland biedt een zeer gunstig klimaat voor cybercriminelen. Ze worden alleen strafrechtelijk vervolgd, als ze slachtoffers binnen de landsgrenzen maken. Gerichte cyberaanvallen op politieke doelwitten vanuit Russische servers zijn al jaren gemeengoed.''



Het Openbaar Ministerie zegt zijn handen vol te hebben aan rechtshulpverzoeken vanuit het buitenland, die te maken hebben met hacks via Nederlandse servers. ,,Het leidt ertoe dat wij regelmatig Nederlandse servers in beslag nemen. Dat verloopt meestal via het Team High Tech Crime van de Nationale Politie'', zegt een woordvoerder. Zowel het Openbaar Ministerie als de politie kon gisteren niet aangeven of ook in deze zaak Nederlandse servers in beslag zijn genomen.



Aanvallen

De Nederlandse servers die betrokken zijn bij de Amerikaanse verkiezingshacks, blijken te staan in Amsterdam, Groningen en Delft. De aanvallen op Illinois en Arizona zouden via een server van het bedrijf Liteserver in Tilburg zijn verlopen.Dat bedrijf zegt echter van niets te weten. ,,Er zijn bij ons geen meldingen binnengekomen van hackpogingen. Wanneer er duistere praktijken op een server plaatsvinden, wordt dit doorgaans zeer spoedig gemeld door de politie'', aldus een woordvoerder.



Opmerkelijk genoeg lijkt één van de vier Nederlandse servers - die in Groningen - de afgelopen maanden ook gebruikt te zijn om e-mails te ontfutselen van leden van onder meer de Oekraïense overheid en van de Turkse AK-partij.



Datalek

Volgens securitysite Threatconnect zouden deze hacks de basis kunnen vormen van een groot datalek via Wikileaks, waarbij 300.000 e-mails van de AK-partij op straat belandden. Opnieuw loopt het spoor naar Rusland.



Het is niet voor het eerst dat er tijdens deze Amerikaanse verkiezingen in gevoelige systemen wordt ingebroken. Eerder vielen hackers de Democratische Partij aan. In augustus lekten de namen, e-mailadressen en telefoonnummers uit van vrijwel elke Democraat in het House of Representatives, vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Nederland.



Verschillende media schreven dat Russische inlichtingendiensten achter deze hacks zouden zitten. De regering in Moskou ontkende dat.