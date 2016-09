FBI onderzoekt verband tussen drie aanslagen VS

Direct na de aanslag in New York op zaterdagavond (lokale tijd) deelde de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio mee dat er geen verband was tussen de ontploffing in New York en die in New Jersey, maar dat verband wordt nu dus toch onderzocht.



In New Jersey ontplofte zaterdag overdag (lokale tijd) een pijpbom zonder slachtoffers te maken. In de nacht van zaterdag op zondag werd de New Yorkse wijk Chelsea opgeschrikt door een bomexplosie. Een snelkookpan ontplofte in een afvalbak. Later werd een tweede snelkookpan gevonden met daarin een explosief dat niet was afgegaan. In totaal raakten bij de explosie 29 mensen gewond. De onontplofte bom die later werd gevonden, lijkt op de spijkerbom gebruikt bij de aanslag tijdens de marathon van Boston in 2013.



Videobeelden

Volgens lokale media is op beveilingsbeelden een man te zien op de plek waar de ontploffing plaatsvond in de wijk Chelsea. Later duikt hij op waar het tweede explosief werd gevonden. Hij zou een rolkoffer bij zich hebben gehad. De man werd veertig minuten voor het afgaan van de bom op de plek van die explosie gefilmd. Tien minuten later duikt hij met dezelfde koffer op op de plek waar het tweede explosief lag. Wie de man is en of hij daadwerkelijk iets met de explosieven te maken heeft, is nog niet bekendgemaakt.



Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) eiste alleen de verantwoordelijkheid op voor de steekpartij in Minnesota. Daar stak een man in een winkelcentrum in St. Cloud negen mensen neer. Hij droeg het uniform van een beveiliger en zou alleen gehandeld hebben.



De Amerikaanse politie beschrijft de drie aanslagen als bewuste criminele aanvallen met mogelijk terroristische inslag. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de exacte motieven zijn.