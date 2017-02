Felle discussie rond Trumpcartoons

Schade

Andere Duitse media noemen Der Spiegel onverantwoordelijk. ,,Dit brengt schade toe aan de journalistiek'', aldus Die Welt. ,,Mensen worden bevestigd in hun gedachte dat de 'mainstream media' bevooroordeeld zijn, dat journalisten liever hun eigen wereldbeeld promoten dan neutraal verslag willen doen van wat er gebeurt.''



De Frankfurter Algemeine Zeitung concludeert dat 'dit nu precies is wat Trump nodig heeft' in zijn gevecht met de media die hij beschuldigt van 'onverantwoordelijke, foute berichtgeving'. Ook de voorpagina's van het Ierse politieke tijdschrift Village en van het Britse weekblad The Economist zouden koren op de molen zijn. Village zet een schietroos op zijn hoofd, als doelwit voor een scherpschutter. The Economist laat hem als relschopper een brandbom gooien.



Tegenstanders van de cartoons van het gestrekte been wijzen op voorbeelden die laten zien dat het anders kan. Zoals op de cover van het tijdschrift The New Yorker dat de vlam op het Vrijheidsbeeld in grijze rook laat uitgaan. Of met de campagne van de Belgische kranten De Tijd en L'Echo.



Met de crowdfundingcampagne 'Make America shine again' zamelen zij geld in voor een poetsbeurt van het Vrijheidsbeeld waarvan het koper is geoxideerd. De achterliggende boodschap is dat de kernwaarden van de Amerikaanse democratie onder druk staan en meer glans kunnen gebruiken.