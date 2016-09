Fietsgedrag tienduizenden Nederlanders onder de loep

Nederland is een fietsland bij uitstek en het land telt inmiddels meer fietsen dan inwoners. De toename van het aantal fietsers leidt in het verkeer echter ook tot knelpunten. Zo bleek uit cijfers van vorig jaar dat het Smakkelaarsveld in Utrecht het drukste fietspad van Nederland is. Mensen rijden daar 12 kilometer per uur, terwijl 18 kilometer per uur gemiddeld is. ,,We weten dankzij de RDW veel over auto's en dankzij de OV-chipkaart is ook het gedrag in het openbaar vervoer bekend. Het fietsgedrag is een groot grijs gebied waardoor we moeite hebben met het ontwikkelen van een optimaal fietsnetwerk én fietsbeleid. Onze Fiets Telweek brengt daar verandering in,'' stelt Kluit.



Deelnemers die op hun smartphone de Fietstel-app hebben geïnstalleerd en hun gps-locatie aan hebben staan, worden vanaf 19 september gevolgd. Een week lang meet de app waar diegene fietst en hoe snel. Welke routes kiezen mensen en welke juist niet om van A naar B te komen? De Fiets Telweek hoopt met die gegevens te achterhalen waarom fietsers bepaalde routes vermijden. Voelen fietsers zich onveilig door te weinig verlichting of sloten langs de weg, of zijn ze gewoonweg te druk?



Volle stallingen

Kluit benadrukt dat er met de gegevens uit de app nog veel meer onderzocht kan worden. ,,We zien bijvoorbeeld precies hoe lang iemand doet over zijn fiets stallen. Gemeenten krijgen zo inzicht welke stallingen te vol zijn.''



De vergaarde data wordt uitgereikt aan overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties om het Nederlandse fietsnetwerk te verbeteren.



Buitenlandse interesse

Volgens Kluit is dit onderzoek op deze grote schaal uniek in de wereld. ,,We krijgen al veel belangstelling uit het buitenland, waaronder Amerika, waar fietsen sterk in opkomst is.''



Inmiddels hebben 16.312 mensen zich ingeschreven. Vorig jaar deden er 50.964 deelnemers mee en de resultaten daarvan leidde al tot de eerste verbeteringen. Zo ontstond een veel beter beeld van plekken waar zogenaamde fietsfiles ontstaan, waarna bijvoorbeeld verkeerslichten anders zijn afgesteld om fietsers vaker groen licht geven. Kluit hoopt dat de onderzoeksresultaten van dit jaar ook een beter inzicht geven in het effect van deze investeringen. De Fietsersbond zet dit jaar extra in op middelbare scholieren. ,,Over het fietsgedrag van die doelgroep is helemaal weinig bekend.''