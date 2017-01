FIFA-speler Heracles: Met 5 uur per week kom je er niet

Hoe zie je de toekomst van eSports bij voetbalclubs?

,,Op het gebied van FIFA zijn er heel veel ontwikkelingen gaande. Je ziet dat alle clubs nu spelers zoeken en aannemen. Bij Heracles denken we aan misschien wel een eigen jeugdopleiding in de toekomst. Dat bijvoorbeeld de beste vier spelers van toernooien daarna één of twee keer per week op de club langs mogen komen om met mij te trainen. Over een jaar of vijf heb je dan misschien een eigen jeugdopleiding en een aantal spelers in dienst. Ik denk verder dat in de toekomst spelers ook zullen worden weggekocht bij clubs. Er wordt nu al aan jongens getrokken en ik heb gehoord dat een FIFA-gamer van PSG in Frankrijk een miljoen per jaar verdient."



En de toekomst van jezelf?

,,Voor mij is dit een droom die uitkomt. Ik woon op een paar minuutjes afstand van het stadion en mag bij de club veel gaan organiseren. Bovendien heb ik bij Heracles een contract kunnen tekenen van 40 uur per week voor 1,5 jaar. Ik heb mijn baan opgezegd en ben nu fulltime eSporter. Dat biedt wat zekerheid, ook met het oog op de baby die er in april aankomt. Voorlopig wil ik bij Heracles alles eruit halen wat erin zit. En wie weet in de toekomst, als er een grote club langskomt die mij wil hebben en Heracles kan aan mij geld verdienen."