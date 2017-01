Fillon drukt rumoer rond salaris echtgenote snel de kop in

De conservatieve politicus gaf toe dat zijn vrouw voor hem heeft gewerkt toen hij parlementslid was, wat niet ongebruikelijk is in Frankrijk. Maar hij verwees het verhaal dat ze betaald werd voor fictieve bezigheden naar het rijk der fabelen.



Persoonlijk assistent

De 62-jarige voormalig Frans premier reageerde op een bericht in Le Canard Enchainé. Het satirisch weekblad schreef dat Penelope Fillon in acht jaar tijd een half miljoen euro heeft opgestreken als zijn persoonlijk assistent, toen hij deel uitmaakte van de nationale Assemblée, en daarna in dienst van zijn opvolger. Volgens het tijdschrift vonden verslaggevers vrijwel geen bewijs dat ze in die tijd ook maar iets uitvoerde.



Benoist Apparu, een Republikeins partijgenoot van Fillon, verdedigde de voorlopige favoriet voor de presidentsverkiezing in april en mei door te zeggen dat diens vrouw 'altijd in de schaduw werkte omdat het niet haar stijl is op de voorgrond te treden'. Over haar salaris werden geen mededelingen gedaan.