Fitness tegen rimpels

Lynn Ragetli (nu 33) was 4 toen ze voor het eerst probeerde om haar kaken te ontspannen en bepaalde oefeningen te doen met haar gezicht. Niet om een strakkere huid te krijgen - waarom zou je, als 4-jarige - maar omdat ze oorproblemen had en de suizen en pijn wilde laten afnemen. Het werkte. Maar het werkte volgens Ragetli ook voor iets anders. ,,Pas jaren later kwam ik erachter dat ik voor mijn leeftijd een goede, stevige, gezonde huid heb. Bijna geen rimpels, een glad voorhoofd, en mijn huid straalt - al zeg ik het zelf. Ik ging me erin verdiepen en dacht: dit móét wel komen door mijn gezichtsoefeningen. Sinds mijn moeder het is gaan doen, merkt ze ook verschil: ze heeft minder lijnen in haar gezicht. Dat is wat mensen, óók mannen, willen." Een paar keer per week doet Ragetli fitness voor haar gezicht. Anders dan het woord doet vermoeden, vinden de oefeningen niet in de sportschool plaats, maar gewoon, waar en wanneer het haar uitkomt. Achter haar bureau, op de fiets, aan de keukentafel. Neem nou de oefening voor een heldere oogopslag. Ragetli gaat zitten, rug recht, nek lang, hoofd stil, gezicht zo ontspannen mogelijk. Ze maakt een X met haar ogen - de oogbal beweegt van linksboven naar rechtsonder - en nog een keer in de contrabeweging. ,,Je krijgt minder vermoeide, prikkende ogen en je blik wordt frisser."

Onderkin

De afgelopen twee jaar bundelde Ragetli alle oefeningen die ze bedacht en uitprobeerde in het net uitgekomen boek Fitness for your face (Elmar, €16,95), met praktische uitleg en foto's. Oefeningen tegen de onderkin, voor een strak voorhoofd, voor een gladde hals: aan ieder stukje gezicht wordt gedacht. Sommige oefeningen kun je doen met een zijden sjaaltje: dat geeft volgens Ragetli ondersteuning en ontspanning. ,,Bovendien is het een fijn gevoel: we slapen ook graag op een zijden kussenhoes."



Gezichtsfitness is al langer een trend, zegt Jetske Ultee. Ze geeft via internet advies over huidverzorging en deed promotieonderzoek op het gebied van plastische en reconstructieve chirurgie. Er kwamen de laatste jaren veel apparaten op de markt die onze rimpels zouden gladstrijken. ,,In onze ogen is een stralende, gladde huid een teken dat je gezond bent", zegt zij. ,,We houden gewoon niet van rimpels en mensen houden graag de controle over hun lijf. Vinden ze zichzelf te dik, dan gaan ze sporten, diëten. Wie niet tevreden is met zijn gezicht, zoekt ook naar oplossingen."



Want rimpels zijn onvermijdelijk, zegt Ultee. ,,Ze horen bij het leven. Mensen die veel fronsen krijgen van die denkrimpels, van lachen krijg je rimpels rond je mondhoeken. En vergeet de kraaienpootjes niet: ook daar krijgt iedereen mee te maken bij het ouder worden."