Flinterdun verhaal

Als het aan Martin Bosma ligt, worden de uiterlijke kenmerken van Zwarte Piet in onze wet vastgelegd, daar zal hij vandaag in de Tweede Kamer voor pleiten. De PVV-ideoloog liet in deze krant optekenen dat hij zich hard wil maken voor een 'breder beschavingsoffensief' waarmee onze westerse cultuur verdedigd moet worden.



De fanatiekelingen zullen hem op zijn mooie blauwe ogen geloven, maar het riekt allemaal wel naar ordinair populisme, louter om de fictieve zeteltjes terug te veroveren die dezer dagen ras verdwijnen. Want het gaat niet goed met de PVV: nu het serieuze werk gaat beginnen, wordt pijnlijk duidelijk dat de beweging niet verder komt dan walmende oneliners.



Geert Wilders vertelde bijvoorbeeld afgelopen zondag in zijn monoloog voor WNL dat hij 'nazitempels' (moskeeën) wil verbieden, en dat mensen met een migratieachtergrond alleen in Nederland mogen blijven als ze niet de sharia zullen invoeren.



Prima. Die koddige teksten werken misschien op Twitter, waar de mensen dikwijls het schuim van hun beeldscherm moeten vegen, maar in de echte wereld is het allemaal toch wel erg dun, zeker voor iemand die voor het ambt van premier gaat.



In campagnetijd mikken politici op zo veel mogelijk zendtijd, of in elk geval willen ze de koers van het debat bepalen. Maar dat moet niet een doel op zich worden. De mensen thuis kunnen de haalbaarheid van het gedachtegoed toetsen, vooral als er meer opties zijn. Met het partijprogramma van een A4'tje schoffeerde de PVV alle potentiële kiezers in het land. Deze povere campagne belooft niet veel beter.



Dat de PVV nu in de peilingen enorm daalt, heeft vermoedelijk te maken met de zichtbaarheid annex holle frasen van Geert Wilders en zijn kornuit Martin Bosma. De beweging kon vanuit de oppositie ontregelen, op basis van wat er in de samenleving gebeurde. Maar nu het om daadwerkelijke verantwoordelijkheid gaat, blijken de inhoud en het verhaal flinterdun.



Zo vertelde Wilders dat hij in aanloop naar de verkiezingen geen enkele belofte aan zijn achterban kan doen. Er zijn veel mannen die destijds het liefst onder die voorwaarde het huwelijksbootje waren ingestapt. Zij betalen nu allemaal alimentatie.