Fluitend de file voorbij

Les één voor de aanstaande eigenaar van een speed pedelec, ook wel high speed e-bike genoemd: vergelijk 'm niet met een fiets. ,,Het is een vervoermiddel, geen fiets", zegt Martijn van Ouwerkerk van Juizz, een bedrijf dat uitsluitend e-bikes en speed pedelecs verkoopt. ,,Zet 'm naast een auto en de speed pedelec wint op diverse fronten: in binnensteden ben je aanmerkelijk sneller, het is gezonder en je voelt je veel frisser bij aankomst. Want hoewel de motor het meeste werk doet, trap je zelf mee, dus je blijft in beweging. En ook niet onbelangrijk: hij is in het gebruik veel goedkoper dan een auto."



Je betaalt enkel de stroom voor de accu (een schijntje) en de verplichte verzekering. En natuurlijk zijn er de aanschafkosten. Dat is wel 'een dingetje' waar aspirant-rijders van kunnen schrikken. De goedkoopste speed pedelecs beginnen bij zo'n 2.500 euro. De meeste modellen, zeker de wat eigentijdsere speed bikes (zie kaders), zijn duurder. Het paradepaardje van Stromer, de ST2 S, kost zelfs een kleine 9.000 euro.



Verkopers mikken vooral op mensen tussen de 30 en 50, en dan vooral de forensende variant. Van Ouwerkerk: ,,Wie verder dan 20 à 25 kilometer van z'n werk woont, vindt een gewone fiets meestal geen optie. Maar met een speed pedelec is 25 kilometer een eitje."



Dat is ook iets wat gebruikers melden: je krijgt een ander besef van afstand.Voorwaarde is daarbij wel dat de accu het blijft doen. De actieradius van e-bikes (die tot 25 km per uur rijden) blijft altijd onderwerp van gesprek en dat is bij speed pedelecs (tot 45 km per uur) niet anders, merkt Van Ouwerkerk. Afhankelijk van de mate van gebruik (vraag je veel ondersteuning of niet), het gewicht van de fietser en weersomstandigheden (tegenwind!), kun je met de meeste speed pedelecs wel zo'n 60 kilometer vooruit voordat de accu aan de oplader moet.



De accu is direct het sterke én het zwakke punt. De meeste modellen hebben verschillende versnellingen en standen waarmee je de actieradius kunt beïnvloeden: gebruik je de stand 'eco', en trap je zelf nog behoorlijk mee, dan houdt de accu het lang vol. In de stand 'max' hoef je bijna niets te doen, maar raakt de accu gauw uitgeput. En met een lege accu wordt het juist weer erg hard trappen om thuis te komen.