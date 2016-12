Fort Europa in angst

De dag na de overwinning van Trump, op 9 november reis ik naar Brussel voor een interview met Guntram Wolff, directeur van Breugel, Europa's belangrijkste denktank. Wat ik daar hoor doet mij verslikken in mijn koffie. Wolff is doodongerust over wat 2017 ons Europeanen gaat brengen.



Naast Nederland gaan ook Frankrijk en Duitland naar de stembus en de wal zou het schip weleens kunnen doen keren, vreest Wolff. Hij signaleert grote sociale onrust, deels dezelfde die Trump in het zadel hielp. Die komt volgens Wolff door 'het migrantenissue'. Want ,,onze grenzen voor het maatschappelijke vermogen om migranten in onze samenleving op te nemen, is bereikt. Onze sociale stabiliteit komt in gevaar.''



Pardon? In Nederland peilt het SCP voortdurend onze sociale onrust en daaruit blijkt juist dat we overwegend vertrouwen hebben in de rechtsstaat en in de multiculturele samenleving. Daarbij is het aantal immigranten naar Europa sinds de deal met Turkije juist enorm teruggelopen. In Duitsland, toch het migrantenwalhalla, zijn 8 miljoen mensen actief bezig met het helpen van vluchtelingen.



Wolff ziet dat anders. Hij ziet extreemrechtse partijen als het Front National, AfD, en de PVV groeien op basis van de angst voor de immigrant. Zij pikken iets op wat wij niet in de statistieken zien. Zijn oplossing is een fort Europa dat de economische vluchteling weert.



Ik raak overtuigd en denk aan de tegelwijsheid: 'de mensch lijdt het meest onder het lijden dat men vreest'. Het gaat hier om angst. Stemmers op Wilders wonen meestal op plaatsen waar nauwelijks een migrant te bekennen is. Dat neemt niet weg dat de angst voor immigranten en wellicht terroristen onder die immigranten wel degelijk serieus moet worden genomen.



Wolffs oplossing staat mij tegen. In plaats van gehoor geven aan angst, lijkt het mij veel beter om te proberen die angst weg te nemen. Een grote recente studie in Duitsland biedt hoop. De onderzoekers keken naar hoe het welbevinden van Duitsers veranderde door de komst van immigranten in de directe leefomgeving. De gevoelens die de Duitsers vooraf hadden ten aanzien van immigranten konden worden geïsoleerd. Het resultaat verbaasde mij eigenlijk niet: Duitsers die te midden van immigranten woonden, voelden zich beter en veiliger. Vooral als ze contact met elkaar hadden.



Aan de vooravond van 2017 is het inderdaad de vraag of de wal het schip gaat keren. Maar niet zoals Wolff het bedoelde. Volgens mij is de vraag of we willen dat onze leiders beleid maken op basis van wat is, of op basis van waar we bang voor zijn. Mijn angst is dat we voor dat laatste kiezen. Een fort Europa sluit economische migranten misschien buiten, maar binnenin kwijnen we weg. Europeanen zijn gemiddeld erg oud, weinig productief, en krijgen nauwelijks kinderen. Daarbij zijn ouderen en andere have's steeds minder bereid hun welvaart te delen met de have not's. De sociale rust zal er vast geweldig zijn, maar welke energieke jongere wil daar wonen?



