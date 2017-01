Franse politie houdt ex-premier Kosovo aan

Servië beschouwt Haradinaj, die tijdens de opstand van 1998 een belangrijke guerrillacommandant was, als oorlogsmisdadiger. Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag sprak hem in het verleden echter tot twee keer toe vrij.



Onacceptabel

Kosovo, waar veel etnische Albanezen wonen, verklaarde zich in 2008 met westerse steun onafhankelijk. Daarvoor was Haradinaj twee jaar minister-president. De huidige regering vindt zijn aanhouding op de Franse luchthaven Basel-Mulhouse belachelijk. 'Dat is voor ons onacceptabel', stelde de minister van Buitenlandse Zaken.



Haradinaj, die op een vlucht uit Pristina zat, werd in 2015 ook al eens opgepakt in Slovenië. Twee dagen later was hij weer vrij na enige diplomatieke druk. Frankrijk en Kosovo hebben goede betrekkingen. Parijs is nog altijd een belangrijke medestander van de jongste Europese natie.