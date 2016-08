Franse Raad van State schrapt boerkiniverbod

Verbod

In een dertigtal andere Franse gemeenten zijn sinds deze zomer ook boerkiniverboden ingesteld, maar die lijken niet streng gehandhaafd te worden; slechts vier gemeenten hebben tot nu toe bekeuringen laten uitdelen. In totaal werden deze zomer 32 boetes uitgeschreven voor het dragen van de religieus gemotiveerde kleding, meldt de krant Le Monde.



De rechter in Nice besloot in augustus dat het boerkiniverbod wettelijk is toegestaan. De burgemeester van Cannes, David Lisnard, besloot dat zwemsters geen badkleding mogen dragen die 'getuigt van een religieuze overtuiging, terwijl Frankrijk nu doelwit is van terroristische acties'. Het gaat in het bijzonder om de boerkini, de lichaamsbedekkende badkleding die strenggelovige moslima's dragen.



De nieuwe regel zou niet betekenen dat mensen geen religieuze symbolen meer mogen dragen op het strand. Volgens een uitleg van de gemeente gaat het alleen om kleding die refereert aan terroristische bewegingen 'met wie we in oorlog zijn'. In Frankrijk is het verboden een gezichtsbedekkende sluier te dragen.