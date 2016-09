Fransman rijdt in op politieagent met gestolen auto

Twentse school stuurt extreemrechtse docent de laan uit

11:00 Op het Twents Carmel College in Oldenzaal is onrust ontstaan door extreemrechtse sympathieën van een docent geschiedenis. De man, die in Almelo woont, heeft zich onder meer tegenover leerlingen van de school racistisch uitgelaten. Inmiddels is de docent ontslagen.