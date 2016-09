Fransman rijdt met gestolen auto in op politieagent

Peiling: PVV verliest vijf zetels in één klap

13:40 De PVV heeft vijf zetels verloren in vergelijking met een maand geleden in de opiniepeiling van EenVandaag. De oppositiepartij, die nu met twaalf personen in de Tweede Kamer zit, zakt in de peiling van 32 naar 27 zetels. Het blijft wel de grootste partij.