Gaia legt mysterieuze Melkweg bloot

Astronomen, verzameld bij de presentatie in Madrid, konden vandaag hun geluk niet op. Met Gaia verbetert hun beeld van het Melkwegstelsel in duizendvoud. ,,Het is alsof er manna (bijbels brood, red) uit de hemel valt'', zegt David Hogg, een Amerikaanse astronoom die de eerste opbrengst al heeft mogen bestuderen. ,,Gaia brengt een revolutie teweeg. Onze kennis over de sterren en over ons Melkwegstelsel zal met reuzensprongen vooruit gaan.''



Zijn Franse collega Francois Mignard spreekt van 'een nieuw hoofdstuk in de astronomie'. ,,Gaia legt de evolutie van de Melkweg bloot. Zij zorgt voor honderden nieuwe wetenschappelijke studies'', aldus Mignard.



Revolutionair

De sonde schetst een revolutionair beeld van het Melkwegstelsel. Dat gebeurt met een ongekende nauwkeurigheid die vergelijkbaar is met het meten van een mensenhaar op 1000 kilometer afstand. Inmiddels staan er meer dan twee miljoen sterren en andere hemellichamen in de verzamelde catalogus.



Uiteindelijk zal Gaia's 3D-kaart een miljard objecten bevatten. Met gegevens over hun helderheid, chemische samenstelling, temperatuur, hun afstand tot de aarde en hun positie gedurende de laatste 20 jaar. Een miljard hemellichamen klinkt als een enorme hoeveelheid, maar in het heelal is elk getal relatief: het gaat om één procent van de Melkweg.



Energie

De eerste opbrengst van Gaia is al twintig keer groter dan de bestaande kennis over de Melkweg. Het project van het Europese Ruimteagentschap (ESA) werd in december 2013 gelanceerd voor een missie die vijf jaar zal duren. De sonde heeft twee optische telescopen, drie meetinstrumenten en een camera aan boord. Een 'mantel', tien meter breed, dient als zonnescherm, voor het opwekken van voldoende energie.



De camera speelt de hoofdrol: met een miljard pixels is het de grootste digitale camera die ooit in de ruimte is gebracht. Daarmee kan Gaia hemellichamen opsporen die een miljoen keer zwakker zijn dan wat met het menselijk oog nog kan worden gezien. De opmerkelijke precisie is mede te danken aan een grote Nederlandse bijdrage, van TNO en Dutchspace.



De leiding van de missie is in handen van de Nederlandse astronoom Fred Jansen die eerder al naam maakte met eenzelfde functie bij het Rosetta-project, de kunstmaan die voor het eerst een lander bracht naar de komeet P67/Tsjoerjoemov-Gerasimenko. ,,We hebben nu al 500 miljard metingen verzameld en we zijn ongekend blij met de nauwkeurigheid van alle data'', aldus Janssen.



Ontstaansgeschiedenis

Voor de verwerking ervan is een nieuwe ESA-organisatie, DPAC, opgezet. Daar werken 450 wetenschappers en software-ingenieurs samen, onder leiding van de Leidse astronoom Anthony Brown. Bij het ontrafelen van de ontstaansgeschiedenis van de Melkweg blijft de kunstmaan vijf jaar lang sterren gemiddeld 70 keer volgen. Dat levert 40 miljoen waarnemingen per dag op. Die laten zien hoe sterren zich onder invloed van alle gecombineerde zwaartekrachten door het sterrenstelsel bewegen.



Gaia zal ook onder meer honderdduizenden nog onbekende kometen en planetoïden, supernova's (ontploffende sterren) in kaart brengen. In de zoektocht naar buitenaards leven hopen astronomen dat Gaia minstens 7000 nieuwe planeten rond verre sterren zal ontdekken. Mogelijk levert de sonde ook nieuw inzicht over de zogeheten 'donkere materie', de onzichtbare massa in de ruimte die voor het overgrote deel zou moeten bestaan uit onbekende elementaire deeltjes.