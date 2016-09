Geadopteerde Tae-Yoon zet sociale media in bij zoektocht naar ouders

De tweet is inmiddels meer dan 2000 keer gedeeld: ,,Ik had niet verwacht dat er zo veel reacties op zouden komen", zegt Michielsens. ,,Maar sociale media is toch een beetje een openbaar café, alsof je aan de bar staat en je verhaal bij meerdere mensen doet."



Heel veel speldjes in een hooiberg

Michielsens heeft eigenlijk alleen positieve reacties ontvangen. ,,Voornamelijk van mensen die zich in het verhaal herkennen of iemand in hun vriendenkring kennen. Ongeveer 60 procent daarvan komt uit Nederland."



,,Als ik dit niet had gedaan, was het zoeken naar een speld in een hooiberg. Nu heb ik heel veel tips gekregen en zijn het heel veel speldjes in een hooiberg. Het werd letterlijk in mijn schoot geworpen en het zou zonde zijn als ik daar nu niet mee zou gaan doen. En ik heb liever spijt van dingen die ik wel heb gedaan, dan niet."



