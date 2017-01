'Geen kind mag tussen de vrachtwagens fietsen'

Is het een blunder dat ons beleid leidt tot onveiliger auto's kopen?

,,Ik denk dat niemand vooraf bedacht heeft dat we relatief onveilige auto's zouden kopen. Maar als we op plek 23 van 26 staan, zou je dit een blunder kunnen noemen'', vervolgt Van der Knaap.



Maar er is meer mis met het verkeersbeleid, zegt Van der Knaap. Zo is het risico van slechte fietsverlichting iets wat we 'al jááááren weten', maar de juiste maatregelen en handhaving daarop blijven volgens hem uit. ,,Minder dan 41 procent van de fietsers heeft zijn verlichting op orde.'' Losse lampjes die je aan je stuur of jas kunt bevestigen, waren volgens hem 'bedoeld als noodoplossing'. ,,Het is beter dan niets, maar de kans is groot dat die losse lampjes geen goed licht geven.''



Het is hem ook een doorn in het oog dat wegen gevaarlijk ingericht zijn. ,,Ik vind het heel raar dat we al lang weten dat het veiliger is als fiets- en wegverkeer gescheiden zijn, maar dat op 45 procent van de 50-kilometerstraten géén apart fietspad is.''



Hij roept het volgende kabinet op om als doel te stellen dat geen enkel kind op weg naar school fietst tussen vrachtwagens en bussen die 50 km/u mogen. ,,Op lokale en regionale wegen valt 85 procent van alle verkeersdoden, dus dat is een logische investering. Maar ik maak me zorgen omdat de meeste gemeenten het financieel moeilijk hebben.''



Volgens Van der Knaap is er 'een paar honderd miljoen euro' nodig om vrije fietspaden aan te leggen. Anders wil hij de snelheid op 50-wegen terugbrengen naar 30. ,,Op het moment dat een fietser wordt aangereden, zijn de ernstige gevolgen ervan 9 keer zo groot bij 50 als bij 30 km/u.''