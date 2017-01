Als pa de trap opliep, werd ik weer wakker. Ik hoorde hem zijn tanden poetsen. Daarna was het even stil. Ik wist wat hij dan deed: hij drapeerde die malle haarlok van rechts naar links over zijn kale hoofd - dat deden mannen in de jaren 70. René van Vooren, Willem Duys, Fred Oster, Pim Jacobs, allemaal hadden ze raar haar. Of liep die zijscheiding van pa nou van links naar rechts?



Hij kwam de slaapkamer binnen, ik hoorde mijn vader ademen. Hij gaf ma een kus en zei dat ik wel zo moest opstaan want anders kwam ik te laat op school. Hij liep de trap af. Pas toen de deur in het slot viel, kwam ik uit bed. Wat ik me niet meer kan herinneren is of ik zelf mijn boterhammen maakte of dat ma dat voor me deed.



Ik moest hieraan denken toen Margi me deze foto stuurde. Geen veiliger plek dan je moeders bed zou je zeggen. Maar hier is ma sleeping on the edge. Een verkeerde beweging en ze kukelt uit bed.



Kijk ma nou liggen. Ze maakt minimaal gebruik van wat haar toekomt. Het kussen en het dekbed doen niet mee. Ze is vast alleen aan de wandel geweest, vond haar bed terug en is zelf zo gaan liggen. Doodmoe moet ze zijn geweest. Ze heeft de kracht niet meer gehad om zich naar het midden van haar bed te verplaatsen, ze heeft de kracht niet meer gehad om zichzelf toe te dekken. Wat ook kan: zo'n automatisme, jezelf lekker nestelen, is verdwenen uit haar systeem.