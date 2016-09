GeenStijl toch fout met link naar naaktfoto's Britt

De advocaat-generaal van het hof had in april nog geadviseerd dat de link wel mocht geplaatst, maar daar wijken de rechters van af. Als een particulier een link online zet naar beschermd materiaal hoeft die niet na te gaan of het auteursrecht wordt geschonden, aldus het hof. Bij organisaties met winstoogmerk, zoals Geenstijl, wordt ervan uitgegaan dat bekend is dat een link naar dergelijk werk niet legaal is, oordelen de rechters.



Hoge Raad

De zaak was aangespannen door Sanoma, de uitgever van Playboy. De rechtbank en het gerechtshof legden eerder een boete op, maar GeenStijl ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die legde de zaak voor aan het hof in Luxemburg.



GeenStijl plaatste in oktober 2011 een zogeheten hyperlink naar de gewaagde plaatjes van de blonde presentatrice op een Australische website, waarop de foto's zonder toestemming van Sanoma waren verschenen. De bewuste website verwijderde de naaktfoto's op verzoek van Sanoma, maar ze zouden nog wel op andere sites te vinden zijn.



Donkere wending

GeenStijl spreekt in een reactie van een ,,donkere wending''. ,,De strijd om het voortbestaan van het vrije internet inclusief hyperlinks loopt vandaag een forse slag op'', schrijft het weblog. ,,Want als commerciële mediabedrijven - zoals GeenStijl - niet meer vrij en onverveerd kunnen hyperlinken, wordt het moeilijk om over nieuwswaardige nieuwskwesties over lekkende informatie, onderhavige interne strubbelingen en onbeveiligde netwerken binnen grote bedrijven te berichten. En dat raakt aan de persvrijheid.''



Met het oordeel van het EU-hof komt de zaak nu weer terug bij de Nederlandse rechter.