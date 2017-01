'Geld is voor mij geen drijfveer'

Paspoort: Michiel Antonius Adrianus Beelen Geboren: 25 mei 1977 in Haarlem

Loopbaan: Begint bij lokale radiozender van Haarlem. Krijgt in 1997 een nachtprogramma bij de AVRO op 3FM. Na enige jaren mag hij ook overdag presenteren, bij de KRO. Daar wordt hij ontslagen als hij Hitlers Mein Kampf noemt als het meest indrukwekkende boek dat hij ooit las. Bij de VARA krijgt hij weer een nachtprogramma en in mei 2004 de ochtendshow. Vanaf 2007 probeert Beelen het ook op televisie, als presentator van de talkshow Giel en het realityprogramma FactorGiel. Zijn talentenjacht De beste singer-songwriter van Nederland brengt onder anderen Douwe Bob en Nielson voort.

Privé: Woont samen met Nicolien. ,,Afgelopen weekend was ik echt zielsgelukkig'', zegt Giel Beelen (39). Hij vertelt over de eerste uitzendingen van zijn nieuwe radioprogramma On Stage. Hij presenteerde live vanuit de Haagse popzaal Paard van Troje. ,,Ik doe nu echt 100 procent wat ik zelf wil'', zegt Beelen. ,,Radio maken aan het einde van de week en verder thuis lekker pielen voor de live stream op internet. Voor het eerst in jaren heb ik het gevoel dat de wereld weer helemaal voor me open ligt.''



Iets meer dan twee maanden geleden is het dat de deejay afscheid nam van zijn ochtendshow op radiozender 3FM. Beelens programma was er een instituut. Met eigen hits (Triggerfinger speelde I Follow Rivers), geruchtmakend nieuws (Anouk vertelde live aan de telefoon hoe ze was bedrogen door haar vriend) en de tastbare emotie van de gastheer zelf. Die schaamde zich niet artiesten af te kappen als ze vals zongen of om in tranen uit te barsten als de muziek hem ontroerde. Na ruim twaalf jaar op die prestigieuze plek in de ochtend stapte hij op 11 november vorig jaar op. Uit eigen beweging, benadrukt hij.

Wanneer dacht je voor het eerst: misschien moet ik stoppen?

,,Ik denk nadat ik in Carré mijn 10-jarig jubileum vierde, eind oktober 2014. Toen voelde ik dat er wat moest veranderen. Ik had die recordpoging gehad (Beelen presenteerde 198 uur achtereen, red.), die jubileumviering. Zo ontstond er als vanzelf ruimte verliefd te worden op meer dan alleen het ochtendprogramma.''



Toch duurde het nog meer dan twee jaar voor je vertrok.

,,Dat kwam doordat ik stoppen lang simpelweg niet als optie zag. De show leek me altijd de basis. De rest moest ernaast, vond ik.''



Je hoopte toen je met de ochtendshow begon, dat je hem tot je pensioen mocht presenteren.

,,Daaraan heb ik lang vastgehouden. Maar ik heb van die ambitie afscheid genomen.''



Het mislukken van een jongensdroom?

,,Nou, dat klinkt wel erg dramatisch. Ik zit juist op een roze wolk vanwege een nieuwe jongensdroom. Ik ben niet in de rouw, hoor.''



Ook niet om de status die je hebt ingeleverd? De ochtend geldt als het hoogste in de radiowereld.

,,Ik vind het juist een verlossing. Ik heb die aandacht nooit aantrekkelijk gevonden. Als je in je status gaat geloven, ga je druk voelen en dat tast je creativiteit aan. Ik piep er niet over dat ik bekend ben geworden, maar als het zonder had gekund, had ik ervoor getekend.''

3FM heeft al twee jaar last van dalende luistercijfers. In april 2015 zei je: 'Het zakken van de cijfers is een blessing in disguise. Dit is de kans voor een nieuwe start.'

Logo Volledig scherm © Jacqueline de Haas ,,Dat geloofde ik toen ook echt. Ik was onrustig, vond dat 3FM al te lang stilstond. Ik dacht dat het roer toen om ging. Maar dat gebeurde pas echt nadat ik aankondigde te stoppen.''



Wanneer is jouw ontevredenheid ontstaan?

,,Dan moeten we nog verder terug. Ik heb mijn zorgen ook vaak bij ons intern gedeeld, hoor. Maar het is voor baasjes moeilijk verder te kijken dan de cijfers. Het ging toch goed? Waarom zou je dan moeten veranderen? Terwijl ik onderhuids voelde: dit is niet oké.''



Waaraan hoorde de luisteraar dat?

,,Het is meer wat je niét hoort. Het bleef allemaal hetzelfde. Die show had er al lang anders moeten uitzien. We staan met onze zender voor nieuwe muziek. Die progressie moet je overal en altijd uitstralen.



,,Uiteindelijk ben ik bij mezelf begonnen en heb bijna alle vaste items uit mijn show gegooid. Een wanhoopspoging. Terwijl ik best wist dat dat niet slim was. Zulke rigoureuze veranderingen wil een luisteraar niet.Toch heb ik er geen seconde spijt van gehad. Voor mijn eigen creatieve geest was het nodig.''



Kwam die daling van de luistercijfers niet doordat je zelf niet scherp meer was?

,,Dat denk ik niet, nee. Misschien bijdehand om van jezelf te zeggen, maar ik denk dat ik de kwaliteit tot het eind heb vastgehouden.''

In de weekenden trek je een veel kleiner publiek. Ben je niet een voetbalvedette die ineens een divisie lager gaat spelen?

,,Ik zie het zelfs als een voetballer die zich realiseert dat badminton hem toch meer ligt. Daar is hij helemaal verlost van zijn verleden en kan hij weer vrij en vrolijk bewegen. Als ik een ochtendshow bij een kleinere zender was gaan maken, was dat gek geweest. Nu ben ik op locatie 100 procent met live muziek bezig. Mijn afscheid is echt alleen maar goed geweest.''



In een van je laatste shows reageerde je op apengeluiden met 'Rustig, Sylvana'. In hoeverre is je afscheid overschaduwd door de affaire die na die uitspraak ontstond?

,,Tja, vooropgesteld: het was ontzettend stom. Maar uiteindelijk had die commotie wel iets moois. Dat rumoer paste bij mij. Ik heb in mijn loopbaan veel vaker opmerkingen gemaakt zonder ze vooraf goed te wegen. Dat was ook mijn kracht: mijn mening zonder nuance eruit gooien. Dat daar tot het einde toe gedoe over is, vind ik toch een soort compliment. Beter dan dat mensen zeggen: 'Laat die Beelen maar praten.' Maar dat is het enige positieve, hoor. Ik heb het nooit zo bedoeld. Iedereen die me kent, weet dat ik het tegenovergestelde van een racist ben.''

Twijfel je niet aan je eigen antenne voor dit soort zaken? Je ging ooit met een collega zwart geschminkt naar de uitreiking van de MOBO Awards, de prijzen voor zwarte muziek. Dat werd niet gewaardeerd.

Quote Ik wil Sylvana graag betrekken bij een van mijn programma's op YouTube ,,Terwijl ik dat bedoelde als een teken van solidariteit. Maar goed, dat was weer compleet naïef van me. Toch opende het me, het was nog ver voor de zwartepietendiscussie, wel de ogen. Dit is een issue in ons land. En dat hebben Quinsy Gario en daarna Sylvana toch maar mooi op de kaart gezet. Ik vind hen dappere strijders. Ze doen geweldig werk.



,,En weet je wat ik ook zo goed vind? Dat Sylvana weg is bij DENK. 'Hoezo ga je in zee met figuren die juist polariseren?' vroeg ik haar al rond de presentatie van die politieke beweging. Ik vond dat die club haar juist van haar doel, het bestrijden van vooroordelen, afhield. Toen ik haar hoorde bij de oprichting van haar eigen partij, dacht ik: ja, nu gaat het echt om verbinden, over het bestrijden van ongelijkheid. Nu ga ik zeker op jou stemmen.''



Had je dat ook gedaan als die commotie er niet was geweest?

,,Och ja, nu lijkt het weer een goedmaakpoging. Maar zonder meteen in de verdediging te schieten: ik had het dan juíst gedaan. Ik ben, zie die poging bij de MOBO Awards, al jaren bezig met dit onderwerp. En dat blijf ik. Hoewel ik Sylvana nog niet heb gesproken, wil ik haar graag betrekken bij een van mijn programma's op YouTube. Help, ik discrimineer, maar ik wil niet meer, zou de titel kunnen zijn. Een reeks over vooroordelen waarin ik zoveel mogelijk visies aan bod laat komen.''

Slaat die titel op jezelf?

Logo Volledig scherm © Jacqueline de Haas ,,Deels, ja. Laat ik wat er is gebeurd, dan maar positief gebruiken, dacht ik. Ik heb wel getwijfeld over die naam, omdat ik van mezelf weet dat ik niet discrimineer. Nu dient dat gedoe tenminste een doel.''



En hoe voelde je je onder de recente discussie over de hoogte van je salaris?

,,Dat deed ook pijn. Vooral omdat ik er zelf niet over ga. De baas is verantwoordelijk voor het salaris. Zo eenvoudig is het.''



Een werknemer heeft toch de vrijheid om te zeggen: dat bedrag is me te hoog?

,,Ja, dat kan. Maar dat ben ik gewoon niet van mening. Waarom zou ik? Laat ik er dit over zeggen: ik weet dat zeker de NPO en BNN-VARA, juist omdat ze met publiek geld werken, meer dan welk bedrijf afwegen of ze hun geld goed uitgeven. Als je het rekensommetje maakt, zie je dat mijn salaris goed geïnvesteerd belastinggeld is. Maar goed, nu zit ik toch de shit van de baasjes op te lossen.''



Wat is dat voor rekensommetje?

,,Er komt gewoon heel veel reclamegeld voor terug. Misschien wel het tienvoudige. Dat wordt verdiend rondom mijn programma en op de rest van 3FM. Als je zo rekent zijn van dat geld heel veel mooie documentaires, die geen geld opleveren, gemaakt.''



Even om te checken: het in de media verschenen bedrag van 565.000 euro per jaar klopt?

,,Dat weet ik oprecht niet goed. Maar het is in die orde van grootte, ja. Ter nuance: als je ergens elke dag werkt, moet je in loondienst. Dat is nu eenmaal de wet. Dus gaat zo'n bedrag als salaris de boeken in, maar ik krijg dat niet allemaal op mijn rekening. Ik heb een eigen studio in Haarlem, waar ik heel veel radio-items bewerk. En ik heb daar mensen in dienst. Die worden allemaal van dat geld betaald. Wat ik overhoud is heus nog een paar keer modaal, maar niet het genoemde bedrag.''

Er kwamen veel verontwaardigde reacties. Begrijp je die?

,,Ik kreeg zelfs opmerkingen over Serious Request. Hoe het kon dat ik daar met zo'n salaris geld inzamelde. What the fuck, zeg. Van dat soort opmerkingen snap ik niets, nee. Maar luister: ik zou dit werk ook voor niets doen. Geld is absoluut geen drijfveer voor mij.''



Hoeveel ga je minder verdienen nu je niet langer de ochtendshow maakt?

,,Ik heb geen idee. Maar aanzienlijk minder. Onder de Balkenende-norm? Dat denk ik niet, nee. Maar nogmaals: dat is dus geen persoonlijk salaris.''



Je wordt over vier maanden 40. Wat zegt die leeftijd jou?

,,Ik vond 30 worden wel erg, maar daarna heb ik nooit meer over mijn leeftijd nagedacht. Op een gegeven moment ben je gewoon oud. En dat ben ik al een tijdje. Maar ik vind het ook wel leuk dat ik juist op deze leeftijd weer het ultieme gevoel van vrijheid ervaar.''



Begrijp je dat iemand van jouw leeftijd blij is dat zijn leven in een vertrouwd huisje-boompje-beestjesjabloon is gevallen?

,,Dat zou ik zelf niet zo snel hebben, nee. Ik voel altijd onrust.''

Quote Juist door mijn onrust een plek te geven, ben ik nu rustiger dan ooit

Ook in je persoonlijke leven?