Geld voor MH17-bos is nagenoeg bijeen

MH17-moeheid

De 3 ton die nog ontbreekt, is bedoeld voor onder meer de verlichting en wandelpaden. ,,We zijn er eigenlijk te laat mee gestart'', zegt Van Zijtveld. ,,Geld zou nooit een issue zijn, maar dat bleek twee jaar later toch wat complexer te liggen. Er is ook sprake van een zekere MH17-moeheid in Nederland. Dus ik ben niet ontevreden met waar we nu staan qua financiering. Omwonenden wilen ook een bijdrage leveren aan het onderhoud.''



In Park Vijfhuizen worden 298 bomen geplant, één voor elk slachtoffer. Samen vormen ze een rouwlint dat symbool staat voor de ramp. In het bos komt een amfitheater met een gedenkwand. Nabestaanden hebben zelf de plaats en en het ontwerp van de wand van kunstenaar Ronald Westerhuis gekozen.



