Gelikte filmpjes

Afgelopen week leerde ik een nieuw woord: beeldvoerder. Dat is de titel van de man die Jesse Klaver nu al een tijdlang volgt. Documentairemaker Joey Boink - een paar jaar geleden nog genomineerd voor een Gouden Kalf - is degene die al die gelikte GroenLinks-filmpjes maakt. Een aparte man voor het beeld, die vrolijke bezoekers van meet-ups filmt, en de populaire Meester Bart laat vertellen waarom we het vmbo moeten koesteren.



Een gouden zet, want we hebben volgens mij nog nooit een verkiezingscampagne gehad waarin beeld zo belangrijk was als nu. Naast al het gevlog, alle Facebook Live-sessies, het gesnapchat en geïnstagram, zijn ook de campagnefilmpjes weer om je vingers bij af te likken.



Bij de SP kijken allemaal mensen nogal geconstipeerd in de camera, bij het CDA loopt Sybrand Buma door een Fries weiland met het elan alsof hij net de hele provincie heeft gekocht en bij de PVV hebben ze de molens weer opgepoetst en de schaatsen uit het vet gehaald.



Al die filmpjes zeggen weinig concreets. Ze zijn stuk voor stuk onder te verdelen in twee soorten: óf ze spreken dreigend van een land dat ten onder gaat aan de elite danwel de buitenlander en hoe het vijf voor twaalf is en we moeten knokken voor alles wat ons lief is. Of ze spreken van een prachtig land waarin we er samen voor moeten zorgen dat iedereen het een beetje beter krijgt. Strooi lukraak met woorden als 'kansen', 'eerlijk' en 'samen', laat een drone wat mooie plaatjes van Nederland van boven schieten, en klaar ben je.



Het ziet er allemaal heerlijk uit, maar zodra je het landschap met een drone filmt, ziet zelfs een industrieterrein er heerlijk uit. Van veraf is alles mooi. En zo is het ook met de taal in die filmpjes: als je maar vaag genoeg blijft, klinkt het al gauw plausibel.



Godzijdank krijgen we nog een aantal debatten waarin de lijsttrekkers nou werkelijk kunnen uitleggen wat ze met al die mooie woorden bedoelen, en hoe ze er concreet voor gaan zorgen dat iedere Nederland na 15 maart kan ervaren dat het hier best fantastisch is.