Genoeg kritische tegenwind

Vannacht, om precies te zijn om vijf uur, zet ik de tv aan, om nog net op tijd schrijver Dimitri Verhulst bij de herhaling van De Wereld Draait Door te horen vertellen dat hij Pippi Langkous, heldin uit het beroemde boek van Astrid Lindgren, helemaal niet zo'n voorbeeld van durf en ondernemingsgeest vind. Dimitri vertelt over het televisieprogramma over de Europese literatuur, dat hij maakte aan de hand van de Gids voor de Wereld­literatuur van de in augustus overleden Pieter Steinz. Deze Gids opent met dezelfde Pippi, die dient als metafoor van een zelf uitgevonden zelfstandig leven. ,,Ik vind Pippi Langkous een trut!'' zegt Dimitri. Hij vindt dat dit kleine meisje een bevoorrecht leventje leidt, ze woont in een groot huis en doet precies waar ze zin in heeft. Ik wrijf de slaap uit mijn ogen en hoor Dimitri ook nog iets zeggen over 'tegenwind uit je mond'. Dat beeld blijft bij mij hangen onder het tandenpoetsen.

Tegenwind, breek me de bek niet open. Ik heb het gevoel dat de wereld wacht op de tegenwind tegen alle angstig makende gebeurtenissen tijdens het bewind van meneer Trump. De eerste duidelijke tegenwind komt van de rechter die al die mensen die op vliegvelden worden tegengehouden het 'Land van de Vrijheid' (tóch?) gewoon binnenlaat.



Het woord voert mij ook terug in de tijd, ik ben 3 jaar of nog jonger. Ik sta op een Zeeuwse dijk. Het waait héél, héél hard. Mijn moeder neemt een foto van mij. Korte beentjes, witte sokken. Korte krullen die de wind voor mijn oren blaast. Er is dus beeld bij dat kindergevoel dat ik nooit ben vergeten. Ik weet nog heel precies hoe ik met mijn rug leunde tegen die harde wind, een wonderlijk gevoel, een kinderlijke krachtmeting. Prettig, de wind blies mij niet omver!



Dat gevoel krijg ik ook als ik naar Zondag met Lubach kijk. Gewoon, een man in een pak, alleen zijn piepkleine kuifje verwijst naar ironie. Geen maskerade, geen snorren en baarden. Gewoon, het woord doet zijn werk. Ik mag dan een ouwe sok zijn, dit is het cabaret dat ik leerde kennen in de drie jaar dat ik bij Wim Kan werkte. Ik deed daar in het voorprogramma waterdragerswerk, om na de pauze ademloos te kijken naar Wim Kan: hoe hij timede, hoe hij de zaal naar de totale lachkramp joeg. Om dan, aangekomen op het hoogtepunt van de orkaan, een kalmerend liedje in te zetten.



Verbaal geweld, met als ondersteuning een glas wijn en de enorme vellen papier op de grond, onzichtbaar voor het publiek, waarop hij met steekwoorden de lijn van het programma had weergegeven. In zijn programma's was altijd ruimte voor de actualiteit, het vaste bouwwerk was luchtig genoeg om het laatste nieuws toe te voegen. In mijn hoofd kan ik nog steeds die licht neuzelende stem oproepen, hoe hij zijn grappen het doel in knalde.



Hij wist onze taal effectief te gebruiken, vloeken overbodig. Hoewel het nog een 'brave' tijd was, er kwam genoeg kritische tegenwind uit zijn mond. Zoals hij zelf zei : ,,Je neemt er wat van méé!!''