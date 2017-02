Gepensioneerde officieren gaan jonge militairen trainen

Het idee om gepensioneerde officieren op te roepen komt van de huidige landmachtgeneraal Leo Beulen. Vooralsnog gaat het om twee mannen, maar hij sluit niet uit dat het er meer worden. Volgens Beulen is het ridicuul om de jarenlange kennis die deze oud-militairen hebben opgedaan niet te gebruiken bij het ophalen van tactieken die in het huidige leger zijn weggezakt..



Respect

,,Bijna alles wat we vroeger leerden is nog bruikbaar. Alleen we moeten niet de fout maken dat we terug gaan in de tijd. Cyber wordt steeds belangrijker op het slagveld en we hebben nu onbemande systemen waar we ons voordeel mee kunnen doen.'' Juist gepensioneerde officieren kunnen volgens Beulen hun kennis en kunde goed overbrengen omdat ze respect genieten, de organisatie goed kennen en geen bedreiging vormen voor de zittende commandanten.



Landmachtgeneraal buiten dienst Otto van Wiggen is een van de trainers die de militairen zijn Koude-Oorlog tactieken gaat bijbrengen. Hij weet precies wat hij de jonge officieren nog kan leren. ,,De meesten zijn allemaal in Afghanistan geweest, maar het tempo ligt daar zoveel lager. Daar hadden ze twee weken de tijd om een operatie te plannen. Deze nieuwe tegenstander is veel sneller. Die blijft echt niet twee weken op één plek zitten. Daar moet je op trainen.''