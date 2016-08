Gescheiden Siamese tweeling gaat voor het eerst naar school

Met hun blauwe overalletjes en witte bloesjes zien de twee vierjarige meisjes er heel schattig uit. De meiden zijn trots op hun nieuwe schooluniform dat ze vandaag voor het eerst mochten aantrekken. ,,Dit had ik vier jaar geleden niet durven te hopen'', vertelt hun moeder Angela Formosa aan de Britse omroep BBC. ,,Toen ik zwanger van hen was, had ik niet gedacht dat ze ooit naar school zouden gaan.''



Operatietafel

De tweeling werd via een keizersnee geboren in University Hospital London toen moeder Angela 34 weken zwanger was. Een paar uur later lag het tweetal op de operatietafel van het beroemde Londense ziekenhuis Great Ormond Street Hospital omdat hun darmen geblokkeerd bleken. ,,Het voelt nu als duizend jaar geleden dat ik zat te wachten totdat de baby's uit de operatiekamer kwamen. En nu gaan ze naar school... het is fantastisch.''



Ruby en Rosie lijken nergens meer last van te hebben. Hun trotse moeder omschrijft het tweetal als levendige meisjes die vooral houden van kletsen en knutselen. ,,Ze hadden ontzettend veel zin om naar school te gaan. Hun grote zus gaat al, dus ze weten waar ze naar toe gaan'', aldus moeder Angela. ,,Het zijn meiden met een enorm doorzettingsvermogen. Dat merkte ik al toen ze in mijn buik zaten en ik zag het later ook op de manier waarop ze bleven groeien na operaties.''