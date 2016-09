Gesteriliseerde vrouwen klagen over Essure-implantaten

In Nederland zijn in totaal zo'n 30.000 vrouwen gesteriliseerd volgens de Essure-methode. Zo'n 450 vrouwen van hen hebben een klacht ingediend bij het landelijk meldpunt. Daarnaast zijn ruim 3000 vrouwen lid van een facebook-groep waarin vrouwen hun ervaringen met de Essure-methode kunnen delen.



Bij die methode worden kleine veertjes in de eileiders geplaatst. Uit Amerikaans onderzoek bleek eerder al dat vrouwen hier last van kunnen krijgen.



Dat blijkt ook bij Nederlandse vrouwen het geval. De meeste van hen hebben last van buikpijn. Ook klagen de vrouwen over hevige bloedingen tijdens de menstruatie, stemmingswisselingen, geheugenverlies en concentratieproblemen.



Veertjes

,,Veel vrouwen geven aan dat deze problemen van invloed zijn op hun dagelijks leven", laat het RIVM weten. ,,Ze voelen de veertjes zitten en ervaren beperkingen bij het bewegen." De meldingen zijn gedaan door vrouwen die tussen 2001 en 2006 zijn behandeld. Ze waren toen gemiddeld 37 jaar oud.



Volgens de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie kunnen de implantaten verwijderd worden. Omdat het een medisch noodzakelijke behandeling is, wordt dit in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekering, aldus het NVOG.