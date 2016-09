Gevreesde Oezbeekse dictator Karimov overleden

De Oezbeekse autoriteiten lieten eerder op de dag nog weten dat de bejaarde president in kritieke toestand op de intensive care lag. ,,Met pijn in het hart melden we u dat de gezondheid van onze president snel achteruitgaat en dat de artsen het als kritiek beschouwen'', luidde de uitzonderlijke mededeling. Normaliter zwijgen de autoriteiten over de gezondheid van Karimov.



Het gerucht van Karimovs verscheiden, dat nu door drie ingewijde diplomaten is bevestigd, ging al enkele dagen. Afgelopen week doken foto's op die zouden aantonen dat de familiebegraafplaats voor zijn uitvaart in orde gemaakt werd.



Karimov leidde de voormalige Sovjetrepubliek sinds de onafhankelijkheid in 1991. Al die tijd hield hij de Oezbeken onder de knoet. Bij verkiezingen won hij altijd. Het parlement was zijn applausmachine.



Toneel

Oezbekistan, dat grotendeels draait op de katoenteelt, is volgens de Verenigde Naties het toneel van systematische martelpraktijken, illegale detentie en gedwongen deportaties. ,,Of er nu wel of geen officieel overlijdensbericht komt, vaststaat dat hij zijn volk een kwarteeuw genadeloos heeft onderdrukt'', zegt Anna Timmerman, directeur van Human Rights Watch in Nederland, eerder. ,,Zijn erfenis zal lange tijd als een donkere schaduw over Oezbekistan hangen.''



Het overlijden van de president voedt speculaties over zijn opvolging. Zijn oudste dochter Gulnara was de favoriet, maar zij is gebrouilleerd geraakt met haar moeder en zus Lola en er loopt een onderzoek tegen haar wegens witwaspraktijken.



Politieke instabiliteit

Het overlijden van president Karimov zal vrijwel zeker leiden tot politieke instabiliteit, ook vanwege moslimmilitanten in de regio. De dictator heeft veel vijanden.