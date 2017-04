Gewonde door schietpartij bij tankstation langs A58

22 verdachten Waar werd Sylvana Simons allemaal voor uitgescholden?

20:22 Wat voor een racistische taal kreeg Sylvana Simons allemaal voor de voeten geworpen? 'Zulke mensen moeten uit de weg geruimd worden', 'Zwarte Piet is knapper dan die boomaap', 'Opdonderen naar het oerwoud', 'Lekker in je kokosnotenboom gaan zitten', Trek een zak over je kop en stik'... De rij scheldpartijen is eindeloos en soms nog erger dan deze. 12 en 13 april staan 21 mannen en één vrouw daarom voor de rechter.