Gezocht: koude kant die niet prikt

Traditiegetrouw

Met de 'vreemde' vrouw in de familiekring verandert de vertrouwde nestgeur. Dat is even slikken voor moeder, die nu opeens ook schoonmoeder is. Ze is bang haar kind kwijt te raken of in elk geval haar belangrijke rol te verliezen. En die angst is niet ongegrond. Vrouwen trekken altijd meer naar hun eigen moeder dan naar hun schoonmoeder, zeker als ze zelf kinderen hebben, en hun man hobbelt daar vaak zo'n beetje in mee.



Dat is ook te verklaren vanuit de zogenoemde Kin Keepers-theorie: het is traditiegetrouw de vrouw die de banden met familie onderhoudt, waardoor haar eigen ouders automatisch meer op de voorgrond staan. De zoon is daarentegen niet zo getraind in het warmhouden van die contacten, waardoor zijn moeder minder vaak op een telefoontje of bezoekje kan rekenen. Of op een uitnodiging voor kerst.



Pijnlijk, zeker als zij die nalatigheid aan haar schoondochter wijt, die dit jaar haar eigen familie 'weer eens voor heeft laten gaan'. Maar het is nu eenmaal makkelijker boos worden op de kouwe kant dan op je eigen vlees en bloed. Als er kleinkinderen komen, kan de relatie pas echt onder druk komen te staan. ,,Schoonouders willen vaak een stempel drukken op het gezin van hun kind", aldus Eikelenboom.



,,Dat begint al bij de wieg, als beide families om het hardst staan te roepen dat de baby een 'echte Jansen' of juist een 'echte Pietersen' is. Iedereen wil iets van zichzelf terugzien in het kleinkind. En als schoonmoeder wil je graag dat jouw eigen normen en waarden ten aanzien van opvoeding ook in het gezin van je kind voortgezet worden."



Gewoonte

Vieren jullie kerst altijd in huiselijke sfeer met alle (klein)kinderen en veel pakjes onder de boom, dan zie je niet graag dat je zoon met zijn eigen gezin tijdens kerst op skivakantie gaat. Maar dat kan maar zo de gewoonte zijn van zijn vrouw, die haar eigen familietradities inbrengt. Eikelenboom: ,,In een jong gezin komen als het ware twee culturen bij elkaar die samen iets nieuws moeten vormen. Aan cliënten leg ik dat altijd uit aan de hand van kleuren. De man komt uit een blauwe familie, de vrouw uit een rode. Samen zullen ze niet óf een blauw óf een rood gezin worden, maar maken ze zelf een kleurtje. Paars, bijvoorbeeld."



Schoonmoeder probeert de kleur van het nieuwe gezin te beïnvloeden door het geven van ongevraagde adviezen. En de schoondochter volgt ze aanvankelijk op om zo in een goed blaadje te komen, ziet Eikelenboom in haar praktijk. ,,Tips over hoe je de kerstboom versiert of een diner moet bereiden, zijn goedbedoeld, maar niet erg prettig. Op een gegeven moment wordt het de schoondochter teveel en raakt ze geïrriteerd. Dan ontstaat er al snel ruzie, helemaal als de adviezen zich uitbreiden tot het terrein van de opvoeding. Een kind is je kwetsbaarste bezit - als iemand vindt dat jij op dat gebied iets niet goed doet, komt dat keihard binnen."



Cola en kalkoen

Jouw kinderen mogen gewoon cola bij de kalkoen - maar als je schoonmoeder er iets van zegt, ga je toch aan jezelf twijfelen. Maar hoe vermijd je dan dergelijke conflicten rondom de opvoeding? Het is zaak dat je hierover met je partner een eenduidig standpunt inneemt, aldus de familietherapeut. Uiteindelijk is híj degene die aan zijn familie duidelijk moet maken: ik begrijp dat jullie cola verderfelijk vinden, maar in ons gezin doen we dit zó. Al zal hem dat vanwege zijn loyaliteitsgevoelens niet altijd makkelijk vallen.



,,De loyaliteit van een kind naar zijn ouders noemen we verticaal," legt Eikelenboom uit. ,,Zij hebben ervoor gezorgd dat jij er bent. Als je niet oppast wint de verticale loyaliteit het dus van de horizontale, de loyaliteit die je voelt ten aanzien van broer, zus of partner. Zo mag je zelf wel klagen over de ellenlange verhalen van je moeder aan de feestdis, maar als je partner er iets van zegt, zit je meteen boven op de kast."



De moeizame relatie tussen schoonmoeder en -dochter is diepgeworteld. Ook in andere culturen. In veel gemeenschappen waren of zijn het de jongens die na het huwelijk in hun vertrouwde omgeving blijven en de meisjes die voorbestemd zijn bij hun echtgenoot en zijn familie in te trekken. Tot wederzijds ongenoegen, helaas. 'Een schoondochter zal naar haar ouderlijk huis terugrennen op blote voeten', aldus een Armeens spreekwoord. 'Een nieuwe schoondochter die het huis binnenkomt, is voor de schoonmoeder haar eigen begrafenis', doen de Chinezen er nog een schepje bovenop.