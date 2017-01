Gouden lente voor de tulp

Export

Maar, moet Hoogendijk toegeven: het enorme succes van de tulp heeft ook minder romantische verklaringen. Ten eerste: de tulp is de ideale bloem voor de supermarkten. En die hebben de rol van de bloemist de laatste tien jaar overgenomen. ,,Makkelijk te vervoeren, goed betaalbaar, blijft zeven dagen goed. Daar zijn de Albert Heijns en Aldi's dol op.''



Ten tweede: de tulpenbranche heeft z'n pr goed voor elkaar. Hoogendijk: ,,Sta je in Washington voor het Witte Huis, zie je een zee van Hollandse tulpen. Onze koning zet geen stap over de grens zonder een bos. Dat werkt, hoor. De tulp is een icoon van Nederland geworden, in het buitenland associëren ze het ook echt met ons.''



Dat treft, want ruim 90 procent van onze tulpen is bestemd voor de export, waarvan ruim de helft naar Duitsland. En ten derde, misschien wel de belangrijkste verklaring: de tulp is te veredelen tot zo ongeveer elke kleur en omvang die je kunt bedenken, met dank aan het uitgebreide genenpakket van de bloem.



Gretig gebruik

Daar maakt de sector gretig gebruik van, vertelt tulpenspecialist Winfried Versluis van Growing Together, dat de verkoop regelt voor zo'n vijftig grote telers. ,,Op 8 maart is het Vrouwendag in Rusland. En Russische vrouwen houden van warme kleuren: rood, geel, oranje. Die hebben we dan met miljoenen klaarliggen. Vroeger werkten we aanbodgestuurd, de mensen moesten maar de kleuren kopen die in de winkel lagen. Dat hebben we helemaal omgedraaid.''



Met succes. De bedrijven die hij vertegenwoordigt, ruim 40 procent van alle Nederlandse tulpentelers, zijn dit jaar goed voor de verkoop van zo'n 800 miljoen tulpen. Gevraagd naar de magie van de tulp rept Versluis in eerste instantie van value for money. ,,Voor 5 euro heb je in de supermarkt twee bossen tulpen. Dat werkt natuurlijk heel goed.''



Veranderen

Maar na een half leven tulpen verkopen ziet ook hij nog de echte schoonheid van de bloem. ,,De tulp dóet wat in de vaas", zegt hij na enig nadenken. ,,Je ziet 'm veranderen. Neem nou een roos: die gaat open, en na een paar dagen gaat z'n koppie weer hangen. Een tulp, die is geen twee dagen hetzelfde.''