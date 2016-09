Greenpeace-actie in Eemshaven nog niet voorbij

De milieuorganisatie wil dat alle kolencentrales in ons land sluiten. Door de blokkade ligt het kolenschip, Paquis, nu voor Schiermonnikoog. De nieuwe 'duo-directie' van Greenpeace Nederland, Anna Schoemakers en Joris Thijssen, neemt aan de actie deel. Hoe lang die nog voortduurt, is niet duidelijk.



Tussen twee windmolens is een kabel opgehangen met een spandoek waarop de tekst 'Coal: gone with the wind' staat. De politie is aanwezig maar grijpt nog niet in. ,,De havenmeester heeft het vertrek van de demonstranten gelast. Pas als die in de loop van donderdagmiddag geen gehoor hebben gegeven aan de oproep, komt mogelijk de politie in actie.''