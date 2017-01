Griezelig? Inflatie is juist goed

Vijf quotesDe inflatie in Nederland en Europa loopt weer op, en dus wordt het leven duurder. Waarom moeten we daar toch blij mee zijn? Een verklaring via vijf quotes.

Quote Inflatie is gewelddadig als een rover, angstaanjagend als een gewapende overvaller en dodelijk als een huurmoordenaar Ronald Reagan, voormalig Amerikaans president

Het gaat niet zo hard als toen Reagan deze uitspraak deed - de inflatie in de VS was toen ruim 14 procent - maar toch. Het CBS meldde gisteren dat het leven in Nederland in december 1 procent duurder was vergeleken met een jaar eerder. Daarmee is de inflatie hoger dan ze in lange tijd geweest is, en de reacties zijn over het algemeen enthousiast. Waarom? Waarom juichen we als er een huurmoordenaar de kamer binnenstapt?

Quote Als je de burgerij wilt verpletteren, moet je ze vermalen tussen de molenstenen van belastingen en inflatie Vladimir Lenin, eerste leider van de Sovjet-Unie

Op het eerste oog is inflatie helemaal zo fijn niet. Het neemt een hap uit ons budget. Inflatie betekent dat geld minder waard wordt. Stel, de inflatie is 1 procent. Een bakker wil dan voor zijn brood niet langer 1 euro hebben, zoals voorheen, maar 1,01 euro, omdat hij er anders op achteruitgaat. Zo doet ook de slager het, en de elektronicawinkel: ze willen gecompenseerd worden. Gevolg is dat de prijzen stijgen. Het effect, op korte termijn: we kunnen minder kopen.

Quote Inflatie: dat is dat je 15 dollar betaalt voor een knipbeurt die 5 dollar kostte toen je nog haar had

Sam Ewing, voormalig honkballer van de Chicago White Sox

Inflatie is geen fenomeen van nu of vorig jaar: het bestaat al zo lang we de economie in cijfers vatten. De hoogte verschilt van jaar tot jaar en van land tot land. In het Nederland van de jaren 70 waren percentages van 6 of 8 procent normaal. De laatste decennia zijn we gewend aan 1 tot 3 procent. In beide perioden groeide onze welvaart. Moraal van het verhaal: een brood mag ieder jaar duurder worden, dat wil niet zeggen dat we minder broden kunnen kopen.

Quote Mensen hebben een haat-lief­de­ver­hou­ding met inflatie. Ze haten prijs­stij­gin­gen, maar houden van alles wat die prijsstijgingen veroorzaakt Wlliam Simon, voormalig minister van Financiën in de VS

Het klinkt als een tegenstelling: spullen worden duurder, en toch kunnen we meer kopen. Maar zo gek is dat niet. We doen hetzelfde als de bakker en de slager: als geld minder waard wordt, willen we er meer van hebben. We eisen meer loon van onze baas. Hogere lonen leiden tot meer consumptie. Daar zijn bedrijven blij mee, zij kunnen uitbreiden, wat goed is voor de economie. Kortom: inflatie houdt de boel aan de gang. Veel economen zijn er daarom van overtuigd dat een zekere mate van inflatie goed is.

Quote We doen wat we moeten doen om de inflatie zo snel als het kan te verhogen Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank (ECB)