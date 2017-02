GroenLinks wil 1,7 miljard steken in ouderenzorg

Op iedere tien mensen in een verpleegtehuis moeten er minstens twee medewerkers aanwezig zijn, wil de progressieve partij regelen. Voor ouderen die zware zorg nodig hebben, moeten er zelfs twee medewerkers op acht bewoners komen.



GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver: ,,Als we het hebben over 'de ouderen' dan gaat over onze ouders en grootouders. Zij hebben voor ons gezorgd hebben toen we klein waren. Nu is het aan ons om ervoor te zorgen dat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben."



De afgelopen tijd heeft het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers voor betere verpleeghuiszorg veel steun gekregen. GroenLinks wil dat er de komende kabinetsperiode minimaal 100.000 banen bijkomen. Daarom wil Klaver dat er de komende jaren niet bezuinigd wordt op ouderenzorg.



De partij betaalt het plan door maatregelen te nemen in de ziekenhuiszorg, waardoor de groei van de zorgkosten wordt afgeremd.