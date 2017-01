Groningse spermabank houdt het voor gezien

Het centrum meldt dat het zich meer wil richten op nieuwe technieken voor de behandeling van sterk verminderd vruchtbare mannen. ,,Een andere reden is de moeizame zoektocht naar donoren'', zegt het UMCG. ,,Sinds 2004 is anoniem doneren van sperma namelijk verboden, waardoor het niet altijd gemakkelijk is om voldoende donoren te vinden.''



UMCG meldt ook dat het striktere regels hanteert dan andere spermabanken. ,,De regel is: met het zaad van één donor mogen niet meer dan 25 kinderen worden verwekt. In Groningen staat 'gezinsvorming' centraal: als mensen dus twee, drie of vier kinderen willen, kunnen ze daarvoor steeds zaad van dezelfde donor gebruiken. Wij helpen maximaal vijf gezinnen met het zaad van één donor.''



Volgens het UMCG melden zich de afgelopen jaren steeds minder heteroseksuele stellen aan. Door steeds geavanceerdere technieken hoeven ze steeds minder vaak terug te vallen op donorzaad donorzaad. Hierdoor werd het tekort aan zaaddonoren weggewerkt.



Ruim 400 kinderen in ongeveer 250 gezinnen hebben in de afgelopen vijftien jaar hun leven te danken aan de spermabank van het UMCG.