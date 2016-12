Grootste kunstmatige kerstboom onthuld in Sri Lanka

Russisch militair vliegtuig neergestort in Zwarte Zee

9:32 In Rusland is een militair vliegtuig met 92 inzittenden van de radar verdwenen. Het toestel zou uit Sotsji zijn opgestegen, aldus Russische media. Volgens de persagentschappen Interfax en RIA is het vliegtuig neergestort in de Zwarte Zee. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn daar brokstukken gevonden. Het is onwaarschijnlijk dat iemand de crash overleefd heeft.