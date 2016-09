Grote brand legt tankstation langs A12 volledig in as

Het blijft voorlopig onduidelijk of de brand, die woedde in tankstation De Andel van Shell, slachtoffers heeft geëist. Eén persoon, vermoedelijk de bestuurder van de auto die op een pomp reed en daardoor rond middernacht een explosie en forse brand veroorzaakte, is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer Hollands Midden. Volgens een ooggetuige had hij snij- en geen brandwonden.



,,Het is nu te gevaarlijk om naar mogelijke slachtoffers te zoeken, omdat de kapconstructie zodanig door het vuur is aangetast dat deze instabiel is. Of deze eerst moet worden gesloopt voordat we kunnen gaan zoeken, is nu nog onduidelijk. We richten ons op het blussen. Het sein brand meester is gegeven, maar het vuur is nog niet uit,'' aldus een woordvoerster van Brandweer Hollands Midden. Op het moment dat de brandweer arriveerde, zou er niemand meer in de shop zijn geweest. Ook deze is door de brand fors beschadigd.



Brandweerlieden uit onder meer Alphen, Moordrecht en Benthuizen hebben geholpen, ook door de inzet van meetapparatuur. Bij de brand is veel rook vrijgekomen, maar de brandweer heeft volgens de woordvoerster op dit moment geen aanwijzingen dat er andere stoffen zijn vrijgekomen die schadelijk zouden kunnen zijn voor de omgeving.



Doordat de noodstops op de benzinepompen in werking zijn gesteld, heeft het vuur de brandstofvoorraad niet bereikt en zijn meer explosies uitgebleven. Het vuur was snel onder controle, aldus de brandweer. ,,We hebben snel opgeschaald, waardoor we snel veel blusmateriaal terplekke hadden.''



Na het uitbreken van de brand werd de A12 in beide richtingen afgesloten. Deze is inmiddels weer opengesteld in de richting Den Haag. Het tankstation staat aan de andere kant.



Harde klap

Ooggetuige Mohammed Massrour: ,,Ik was met een stel vrienden een kop koffie aan het drinken bij de Andel, het was nog redelijk druk om kwart voor twaalf 's avond, toen we plots een harde klap hoorden. Ik dacht aan een container die met grof geweld was omgevallen of zoiets, maar toen ik ging kijken zag ik dat er een auto met hoge snelheid op het pompeiland was ingereden. Daarbij had hij minimaal twee andere auto's beschadigd. Direct ontstond er een klein brandje. Een aantal omstanders slaagden erin de bestuurder - bewusteloos en met bloed aan zijn arm - uit de auto te bevrijden. Hij had nog wel polsslag, hoorde ik. De man is later afgevoerd met een ambulance.''



,,In een bizar tempo breidde de brand zich vervolgens uit. Inmiddels was de politie gealarmeerd, die alles direct ging afsluiten rondom het pompstation. Van echte paniek was eigenlijk geen sprake, veel mensen besloten om uit nieuwsgierigheid nog even te blijven kijken. Ik ook, al koos ik er wel voor bij het water te staan, waar ik - in geval het echt uit de hand zou lopen - in kon springen. Ik hoorde wat onbestemd gesis en aangezien ik in de brandpreventie werk, vreesde ik dat het zou gaan om ontsnappend gas," aldus Masrour.